Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu un cuţit. Cei doi se pregăteau de un parastas când s-au luat la ceartă

O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu mai multe lovituri de cuţit. Vecinii spun că cei doi obişnuiau să se certe frecvent. În momentul atacului, se pregăteau de un parastas, potrivit Monitorul de Galaţi.

de Adrian Obreja

la 23.08.2025 , 15:51
O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu un cuţit. Cei doi se pregăteau de un parastas când s-au luat la ceartă - arhivă

Poliţiştii au fost alertaţi vineri seară, în jurul orei 23:40, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanţă Galaţi, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, județul Galaţi, a fost solicitată intervenţia pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient şi care prezenta multiple plăgi tăiate.

"Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeaşi seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soţia sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător", se arată comunicatul IPJ Galaţi. 

Victima a fost transportată la spital, însă, din cauza leziunilor suferite, a decedat la scurt timp după internare.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost preluat de  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cercetările fiind continuate de către un procuror criminalist împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
Înapoi la Homepage
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Comentarii


Întrebarea zilei
Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării?
Observator » Evenimente » O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu un cuţit. Cei doi se pregăteau de un parastas când s-au luat la ceartă