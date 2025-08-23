O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu mai multe lovituri de cuţit. Vecinii spun că cei doi obişnuiau să se certe frecvent. În momentul atacului, se pregăteau de un parastas, potrivit Monitorul de Galaţi .

O femeie din Galaţi şi-a ucis soţul cu un cuţit. Cei doi se pregăteau de un parastas când s-au luat la ceartă - arhivă

Poliţiştii au fost alertaţi vineri seară, în jurul orei 23:40, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanţă Galaţi, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, județul Galaţi, a fost solicitată intervenţia pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient şi care prezenta multiple plăgi tăiate.

"Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeaşi seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soţia sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător", se arată comunicatul IPJ Galaţi.

Victima a fost transportată la spital, însă, din cauza leziunilor suferite, a decedat la scurt timp după internare.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cercetările fiind continuate de către un procuror criminalist împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰