Gigi Becali, după discuţiile cu Nicuşor Dan: Următorul premier va fi independent, "dar nu ce e vehiculat"

Deputatul neafiliat George Becali a declarat, joi, în urma discuţiei cu preşedintele Nicuşor Dan, că, din ce a înţeles din dialogul cu şeful statului, următorul premier al României va fi independent, scrie Agerpres.

la 21.05.2026 , 14:35
George Becali. 26 octombrie 2025 - Hepta
"Ce am înţeles eu, printre rânduri, (...) cred că va fi un prim-ministru independent, dar nu ce e vehiculat", a afirmat Becali, după consultările de la Palatul Cotroceni.

În opinia sa, doar social-democraţii pot face un guvern.

"Eu i-am spus (preşedintelui - n.r.) că nu văd decât PSD care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalţi. Au şi USR oameni deştepţi, dar i-am spus: 'părerea mea e că nu lucrează pentru România, lucrează pentru alte state, pentru alţii, pentru alte interese'", a susţinut parlamentarul.

Becali merge "pe înţelepciunea" preşedintelui

George Becali şi-a exprimat încrederea în deciziile şefului statului.

"Eu votez ce nominalizează preşedintele, că de aia am venit, merg pe înţelepciunea lui", a susţinut el.

De asemenea, Becali a mărturisit că a întârziat la consultările Grupului neafiliaţilor cu preşedintele deoarece a fost la slujba religioasă de Înălţare.

"Am stat cu preşedintele faţă în faţă, am vorbit anumite lucruri, (...) am avut mai mult discuţii amicale, privind Preşedinţia, pentru că am avut până acuma preşedinţi... ştiţi cum i-am avut. Acum avem un preşedinte cuminte, liniştit. I-am spus: 'până la urmă e mai bine de 1.000 de ori ca dumneata, pentru că acolo unde este omul bun, vine Dumnezeu, pune El mâna'", a explicat George Becali. 

Grupul parlamentarilor neafiliaţi a fost ultima formaţiune consultată de preşedinte, în vederea propunerii de nou premier. Consultările au avut loc luni şi joi la Palatul Cotroceni.

Redactia Observator

