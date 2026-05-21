Grindeanu îl acuză pe Bolojan că ar încerca "să arunce în aer parteneriatul cu SUA". Ce l-a supărat

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut, joi, că premierul interimar Ilie Bolojan, prin luările de poziţie în legătură cu proiectul de la Doiceşti, "încearcă să arunce în aer Parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii".

Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: Să rămână în limitele date de Constituţie

"Simt nevoia, şi simţim nevoia, să îl avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituţie ale unui Guvern demis, cu un prim-ministru demis, care are prerogative doar în a administra treburile ţării. Ceea ce face premierul demis Ilie Blojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice şi, totodată, să slăbească companii, de asemenea, strategice ale statului român. Dacă vorbim de proiectul de la Doiceşti, în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, care face parte ca şi componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii, iar luările de poziţie ale prim-ministrului în niciun caz nu se înscriu în linia dată de Constituţie. Trebuie să înţeleagă că este un premier demis, care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice şi parteneriate strategice", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, Bolojan "slăbeşte" puterea companiei naţionale Nuclearelectica, iar acest lucru se vede şi pe bursă.

Întrebat dacă România are bani pentru a duce la final proiectul de la Doiceşti, Grindeanu a spus: "Eu am avut o discuţie cu directorul general de la Nuclearelectrica, lucrurile sunt în desfăşurare. Eu cred că dânsul, domnul Cosmin Ghiţă, poate să explice pe larg în ce stadiu sunt aceste proiecte, dar în niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coş, aşa, printr-o declaraţie scurtă a unui prim-ministru demis. Aici vorbim de proiecte care au fost puse în mişcare de foşti miniştrii PNL. Acele sume de bani de care tot vorbeşte domnul prim-ministru, care sunt parte componentă, până la urmă, a acestui proiect, au fost plătite de miniştrii PNL. Dar, asta nu înseamnă că acest proiect trebuie să se oprească. Din contră, acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii. Nu înţeleg de ce are această poziţie".

Bolojan critică proiectul de la Doiceşti: Are nişte probleme. Ambasada a luat act

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul reactoarelor de la Doiceşti, iniţiat în parteneriat cu o companie americană, are probleme şi că responsabilii pentru gestionarea ''păguboasă'' a acestei investiţii sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, care ar fi trebuit să se asigure că tot proiectul şi toate sumele alocate au un rezultat, iar contractele şi modul în care s-au derulat sunt "în bună regulă".

"Trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuţi s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că, dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem, iar analiza preţului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preţ care este mai mare decât cel de piaţă, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unui astfel de proiect. Gândiţi-vă că degeaba ai o intenţie bună, dacă, atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situaţie în care rămâi cu o grămadă de bani consumaţi şi cu nişte hârtii şi ne întrebăm dacă a meritat", a precizat Bolojan, la B1 Tv.

El a menţionat că a informat Ambasada SUA pe acest subiect. "Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să îl analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, ştiind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îţi respecţi partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în aşa fel încât, verificând şi ei datele, să poţi să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ţii pe agenda discuţiilor? Dacă e fezabil, trebuie ţinut şi mers mai departe. Aşa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele", a explicat Ilie Bolojan

