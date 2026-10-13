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O mamă de 25 de ani și copilul ei de 3 ani, dați dispăruți în Cluj. Familia e disperată

O mamă de 25 de ani și copilul ei de 3 ani, dați dispăruți în Cluj. Familia e disperată - IPJ Cluj
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Editor Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 07:55 | Modificat la 13.10.2026, 07:57

O femeie de 25 de ani din Cluj este căutată de polițiști după ce a plecat de acasă împreună cu fiul ei de 3 ani și nu s-a mai întors. Autoritățile cer ajutorul populației pentru găsirea celor doi.

O femeie din comuna Cășeiu, județul Cluj, a fost dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu împreună cu fiul său și nu a mai revenit, potrivit Poliției Cluj.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej au fost sesizați luni, 12 octombrie, în jurul orei 21:20, cu privire la dispariția celor doi. Femeia se numește Lăcătuș Paula și are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, o greutate de circa 60 de kilograme, păr brunet și ochi căprui.

Polițiștii precizează că nu se cunoaște vestimentația pe care tânăra o purta în momentul plecării.

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Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea femeii și a copilului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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