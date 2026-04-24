Video O maşină a zburat de pe pod după ce a fost acroşată de un camion, în Iaşi. Şoferiţa a murit

O femeie a murit, după ce a zburat cu maşina de pe podul Bucium din Iaşi. Potrivit surselor Observator, autovehiculul ar fi fost acroşat de un camion, când a revenit de pe banda 2 pe 1.

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 12:02

Accident înfiorător în Iaşi. O maşină a căzut în gol de pe pasarela Bucium, după impactul cu un camion. Potrivit surselor Observator, autovehiculul ar fi fost acroşat de un camion, când a revenit de pe banda 2 pe 1. O femeie de 50 de ani a murit. 

Ştire în curs de actualizare

Ce spun autorităţile

Articolul continuă după reclamă

În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii militari intervin în municipiul Iași, în zona Pasarelei Bucium, unde un autoturism, implicat într-o coliziune cu un autocamion, a căzut de pe pasarelă.

La locul solicitării se deplasează forțe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de intervenție și descarcerare (AID), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA). De asemenea, intervin și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. 

Intervenția are ca scop salvarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea altor situații de urgență.

Recomandări preventive:

  • evitați zona și facilitați accesul echipajelor de intervenție;
  • respectați indicațiile autorităților;
  • circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum.
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.