Accident devastator, în această dimineață, pe pasarela Socola din Iași. O șoferiță în vârstă de 50 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a cocnit cu un autotren și s-a prăbuşit în gol 8 metri. În zadar au încercat medicii să o salveze pe femeie. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Accidentul s-a produs chiar în cel mai înalt punct al pasarelei, o zonă intens circulată din oraş, dar şi una foarte periculoasă, Podul este în reabilitare, iar şoferii spun că este periculos, mai ales pentru că nu există nici parapeţi în zonă care să-i protejeze în momentul în care-l traversează şi are loc un accident.

Femeie a căzut de la o înălţime de cel puţin 8 metri, iar impactul a fost devastator. Maşina a fost făcută praf. Martorii, care s-au speriat de zgomotul puternic, au sunat la 112. Din primele informaţii, şoferiţa ar fi încercat să facă o depăşire şi nu s-ar fi asigurat corespunzător. A tăiat calea unui camion, apoi a pierdut controlul volanului şi a căzut în gol.

Cum s-a produs accidentul din Iaşi

La data de 24 aprilie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că un autoturism a căzut de pe podul Bucium, din municipiul Iași.

Din verificările efectuate, a rezultat faptul că o femeie, de 52 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe podul Bucium, din municipiul Iași, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, moment în care ar fi fost acroșată de un autocamion, condus de un bărbat, de 59 de ani.

În urma impactului, autoturismul ar fi părăsit sensul de mers, moment în care ar fi căzut de pe pod. În urma manevrelor de resuscitare, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul femeii de 52 de ani.

Șoferul de 59 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Clara Mihociu

