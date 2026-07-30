O nouă alertă cu bombă în Portul Constanţa. Autoritatea Navală Română a fost evacuată
O nouă alertă cu bombă în Portul Constanţa, la o zi după ce o altă ameninţare a dus la evacuarea Poartei 1 și a Terminalului de Pasageri. La scurt timp, după verificări, activitatea a fost reluată.
De data aceasta, vizat este sediul Autorității Navale Române (ANR). Sistemele de urgență au fost activate imediat în urma primirii noii amenințări.
Noua ameninţare a venit tot prin mesaje generate de AI și apeluri internaționale.
Noua amenințare vine la doar 24 de ore de la episodul de ieri, 29 iulie, când zona Porții 1 a Portului Constanța (Dana 0 - Terminalul de Pasageri) a fost închisă temporar. Zeci de persoane au fost atunci evacuate în parcarea din fața clădirii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (APC) Constanța.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜