O nouă alertă cu bombă în Portul Constanţa. Autoritatea Navală Română a fost evacuată

O nouă alertă cu bombă în Portul Constanţa, la o zi după ce o altă ameninţare a dus la evacuarea Poartei 1 și a Terminalului de Pasageri. La scurt timp, după verificări, activitatea a fost reluată.

De data aceasta, vizat este sediul Autorității Navale Române (ANR). Sistemele de urgență au fost activate imediat în urma primirii noii amenințări.

Noua ameninţare a venit tot prin mesaje generate de AI și apeluri internaționale.

Noua amenințare vine la doar 24 de ore de la episodul de ieri, 29 iulie, când zona Porții 1 a Portului Constanța (Dana 0 - Terminalul de Pasageri) a fost închisă temporar. Zeci de persoane au fost atunci evacuate în parcarea din fața clădirii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (APC) Constanța.

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