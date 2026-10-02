Ai două diplome universitare și te întrebi dacă ambele perioade de studii vor conta atunci când vei ieși la pensie? Răspunsul este nu, dacă studiile sunt de același nivel. Legislația permite recunoașterea unei singure perioade de studii, la alegerea persoanei.

Facultatea și pensia. Ce se întâmplă dacă ai absolvit două facultăți - Profimedia

Persoanele care au absolvit două facultăți nu pot adăuga automat la calculul pensiei perioada de studii pentru ambele. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că, în cazul absolvirii mai multor instituții de învățământ superior sau a mai multor cicluri de studii universitare de același nivel, se poate asimila ca stagiu de cotizare o singură perioadă de studii de același nivel, la alegere.

Se iau ambele facultăți în calcul la pensie?

Nu, dacă cele două facultăți sunt studii de același nivel. Potrivit Legii nr. 360/2023, persoanele care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

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De exemplu, o persoană care a absolvit două facultăți, fiecare cu durata de patru ani, nu poate adăuga automat opt ani de studii la stagiul de cotizare.

În acest caz, poate alege una dintre cele două perioade de studii, care poate fi valorificată ca perioadă asimilată stagiului de cotizare, în condițiile prevăzute de lege.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru ca perioada studiilor să fie recunoscută, legea stabilește mai multe condiții. Este vorba despre perioadele în care persoana a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz.

Un alt criteriu important este ca perioada de studii să nu se suprapună cu un stagiu de cotizare realizat în condițiile legii.

Astfel, dacă o persoană a urmat facultatea în timp ce avea și un loc de muncă pentru care se realiza stagiu de cotizare, perioada respectivă nu poate fi valorificată de două ori.

Dacă cele două facultăți nu au fost făcute în aceeași perioadă

Faptul că o persoană a urmat două facultăți în perioade diferite nu schimbă regula privind studiile de același nivel. Dacă ambele perioade reprezintă studii universitare de același nivel, legea prevede asimilarea unei singure perioade.

În schimb, situația trebuie analizată separat atunci când vorbim despre niveluri diferite de studii, cum ar fi facultatea, masteratul și doctoratul. Legea enumeră distinct ciclurile de studii universitare care pot reprezenta perioade asimilate stagiului de cotizare.

Ce înseamnă perioadă asimilată

Anii de facultate care îndeplinesc condițiile legale nu sunt considerați ani în care persoana a plătit efectiv contribuții la sistemul public de pensii.

Aceștia sunt perioade asimilate stagiului de cotizare. CNPP explică faptul că, potrivit Legii nr. 360/2023, stagiul de cotizare este format din stagiul de cotizare contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Prin urmare, trebuie făcută diferența între anii în care o persoană a lucrat și a plătit contribuții și perioada de studii recunoscută de lege ca perioadă asimilată.

Facultatea se ia în calcul la pensia anticipată?

Aici există o diferență importantă. Pentru stabilirea dreptului la pensie anticipată, perioadele de studii sunt tratate diferit față de stagiul de cotizare contributiv.

CNPP precizează că perioadele asimilate în care o persoană a urmat cursurile de zi sau cu frecvență ale învățământului universitar nu sunt incluse în stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei anticipate.

Așadar, faptul că anii de facultate sunt recunoscuți ca perioade asimilate la stabilirea pensiei nu înseamnă că aceiași ani pot fi folosiți în orice situație ca și cum ar fi fost ani de contribuții efective.

Ce se întâmplă dacă facultatea s-a suprapus cu perioada lucrată

Legea prevede că perioadele de studii se valorifică numai dacă nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile legii. De exemplu, dacă o persoană a urmat facultatea timp de patru ani și în aceeași perioadă a lucrat cu contract de muncă și a realizat stagiu de cotizare, aceeași perioadă nu poate fi adăugată încă o dată la pensie doar pentru faptul că persoana a fost student. Regula urmărește evitarea dublei valorificări a aceleiași perioade.

Cum alegi facultatea care va fi luată în calcul

În cazul în care o persoană a absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau mai multe cicluri de studii universitare de același nivel, legea îi permite să aleagă perioada de studii de același nivel care va fi asimilată stagiului de cotizare.

Este important, prin urmare, să fie păstrate documentele care dovedesc absolvirea studiilor și durata acestora, pentru ca perioada să poată fi valorificată la stabilirea drepturilor de pensie, în condițiile legii.

Aşadar, dacă ai făcut două facultăți de același nivel, nu se adună automat perioadele ambelor facultăți la pensie. Legea permite asimilarea unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

Perioada de studii recunoscută este o perioadă asimilată stagiului de cotizare, nu o perioadă contributivă propriu-zisă. De asemenea, studiile pot fi valorificate numai dacă perioada respectivă nu se suprapune cu un stagiu de cotizare.

Pentru pensia anticipată, anii de facultate nu intră în stagiul complet de cotizare contributiv necesar deschiderii dreptului.