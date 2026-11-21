O tânără de 26 de ani a fost spulberată pe un trotuar din Arad, după ce şoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Bărbatul de 42 de ani şi-ar fi pierdut cunoştinţa în timp ce conducea.

Accidentul a avut loc în jurul orei 9:24, în fața Cimitirului UTA din municipiul Arad. În urma incidentului, atât tânăra, cât şi şoferul au ajuns la spital.

Filmul accidentului

Din primele informații, șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi suferit un episod de pierdere a conștienței în timp ce se afla la volan, pierzând controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns pe trotuar, unde a acroșat o femeie în vârstă de 26 de ani.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad, respectiv un echipaj C2 și un echipaj B2. Șoferul, în vârstă de 42 de ani, a fost preluat de echipajul C2 și transportat la Unitatea de Primire Urgențe pentru investigații și îngrijiri medicale.

Pietonul, o tânără de 26 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierderea conștienței, un traumatism la nivelul coloanei vertebrale și un traumatism la un membru inferior. Aceasta a fost preluată de echipajul B2 și transportată, de asemenea, la UPU.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite.