Un copil care ajunge la un gest extrem strigă, de fapt, după ajutor! Şi sunt tot mai mulţi în ultima perioadă. La Mangalia, un elev s-a aruncat de la etajul 1 al şcolii la câteva minute după ce a luat nota 3 la matematică. Iar la Oradea, un adolescent s-a aruncat şi el în gol, copleşit de certurile dintre părinţi. Este o realitate tristă pe care statul şi de multe ori, şi societatea, nu o înţeleg. Până la disperare, copilul transmite semnale, fie părinţilor, fie la şcoală. Elevul din Oradea care s-a aruncat de la etajul 8 al blocului în care locuia era copleşit de certurile dintre părinţi

elev de clasa a şaptea din Oradea care s-a aruncat de pe terasa unui bloc de 8 etaje.

Băiatul de 13 ani era cu doi elevi în clasă în momentul în care s-a apropiat de fereastră. A aşteptat să iasă profesoara de matematică, cea care tocmai îi dăduse nota 3. Martori fără voie, colegii lui n-au mai avut timp să-l oprească.

"Înteleg că nu şi-a făcut tema şi n-a ştiut să răspundă. Şi probabil asta din ce spun colegii.

Copilul era cu semne vitale, era cooperant, acuza dureri la cot şi spate", spune Mihai Ionescu, director școală.

Norocul băiatului de 13 ani a fost că a căzut pe pământ și nu pe asfalt. Medicii i-au dat primjul ajutor apoi a fost dus la spitalul din Mangalia. Dar pentru investigații suplimentare a fost transferat la constanța. Din fericire, elevul se află în afară oricărui pericol.

Nu şi la nivel emoţional, spun psihologii. Presiunea constantă şi teama de a nu dezamăgi duc la o ruptură.

"La această vârstă, ei se simt neinţeleşi, au si sentimentul poate de ruşine că nu pot fi ascultaţi. Din păcate, gesturile acestea de sinucidere sunt din ce in ce mai dese, este un semnal de alarm al copiilor care striga practic după ajutor", spune Elena Stambuli, psiholog.

De multe ori, părinţii, depăşiţi de situaţie, lasă totul pe umerii şcolii. Dar nici şcoala nu îi ajută prea mult. România are doar 3.700 de consilieri şcolari la aproape trei milioane de elevi. Adică unul la 800 de elevi. Deşi legea prevede clar: un consilier ar trebui să aibă în grijă maximum 500. Anxietatea, depresia şi tulburările alimentare sunt problemele care îi aduc tot mai des pe elevi în cabinet.

Când emoţiile escaladează, adolescenţii sunt în pericol

Stau dovadă statisticile. În România, rata sinuciderilor la cei sub 15 ani este de două ori mai mare decât media Europei. Unul din doi adolescenţi s-a gândit cel puţin o dată să-şi ia viaţa.

Dacă pentru unii o notă mică înseamnă sfârşitul, pe alţi adolescenţi îi copleşesc neînţelegerile dintre părinţi. Este şi cazul unui elev de clasa a şaptea din Oradea care s-a aruncat de pe terasa unui bloc de 8 etaje. Luna viitoare ar fi împlinit 14 ani.

"Avea prieteni, foarte respectuos, copil cuminte", spune Sandor Horvat, vecin.

"Un elev model. A terminat clasa a 6-a cu 9,65", spune Iulius Timas, directorul Colegiului Naţional Onisifor Ghibu, Oradea.

Cu o zi înainte, băiatul le-ar fi spus prietenilor că îşi va face rău, dar toţi au crezut că este o glumă. Psihologii spun că, tocmai în astfel de momente, adulţii trebuie puşi în gardă.

"Nu atât îşi doresc moartea, cat mai degrabă să atraga atenţia", spune Elena Stambuli, psiholog.

Cert este că aproape 10.000 de copii fug de acasă, anual, în România, avertizează Organizaţia "Salvați Copiii". În ultimii 6 ani, numărul lor aproape s-a triplat.

