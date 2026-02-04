O mie de profesori din toată țara s-au răcorit, şi la propriu şi la figurat, în Piața Victoriei. Şi-au strigat năduful în faţa guvernanţilor, dar pentru mulţi, din păcate, a semănat cu o zi la şcoală, în care vorbesc singuri din cauza elevilor neascultători, care nu prea îi bagă în seamă. Sunt supăraţi dascălii, şi ar fi vrut să le spună decidenţilor că educaţia e singura speranţă pentru un viitor mai bun. Să măreşti norma didactică, să creşti numărul de elevi din clasă şi să comasezi şcoli nu sunt soluţii, spun profesorii. Aşa că sunt pregătiţi să întoarcă şi foaia şi vorbesc de grevă generală, fix în perioada examenelor naționale, poate atunci vor fi ascultaţi.

Profesori din toată țara s-au strâns încă de la ora 11 în faţa Guvernului. Au venit să le spună celor care le-au îngreunat traiul că nimeni nu mai crede azi că educaţia e prioritate naţională. Şi că, pentru cât muncesc, le rămâne prea multă lună la finalul salariului.

"Mărirea normei didactice cu 16 ore pe săptămână a dus la o muncă în plus cu 30% fără mărirea proporțională a salariului. Așa cum arată astăzi școala va arăta și România în viitor. Nu sunt vorbe mari, dar toate națiile investesc în educație", a declarat un protestatar.

Peste 1.000 de profesori au ieșit astăzi, în Piața Victoriei, și spun că este doar începutul. Printr-un sondaj, mai bine de 12.000 de cadre didactice au răspuns pozitiv la proteste și în perioada următoare, asta în cazul în care problemele nu se vor rezolva.

Articolul continuă după reclamă

Și chiar mai mulți au spus că ar fi dispuși să participe la o grevă generală. Profesorii din toată țara și-ar putea întrerupe activitatea în martie, în plină desfășurare a simulărilor examenelor naționale. Şi la fel de grav ar fi şi dacă ar amâna greva pentru finalul anului şcolar.

"Solicităm să ni se redea demnitatea de profesori, pentru că am ajuns să avem un salariu minim pe economie. Nu e drept, pentru că de 36 de ani educația e prioritate națională", a afirmat alt protestatar.

Pe lângă majorarea normei de predare și comasarea școlilor, profesorii sunt nemulțumiți și de creșterea numărului de elevi în clase, ceea ce înseamnă tot mai multă muncă, fără niciun ban în plus.

"Nu se spune adevărul. Ni se spune că salariile au rămas la fel, ceea ce nu e adevărat, putem confirma cu fluturașii de salariu. Adică scăderi de salariu voalate. Poate va dezgheța inimile împietrite ale guvernanților care au ales să lovească mai crunt sistemul de învățământ din ultimii 30-40 de ani", a spus un alt protestatar.

Potrivit sindicaliştilor, creșterea numărului de elevi la clasă ar putea duce la dispariția a peste 2.000 de posturi din învăţământ. La protest s-au alăturat și studenți din mai multe organizații. Nu doar să îşi susţină profesorii.

"Noi, studenții, nu putem supraviețui cu doar 925 de lei pe lună. Este, efectiv, o bătaie de joc", a declarat un student.

Sindicaliștii din educație nu au anunţat, pentru moment, data exactă a următoarelor proteste.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰