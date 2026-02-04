Antena Meniu Search
Bolojan: Reforma administrației intră în linie dreaptă. Guvernul își asumă răspunderea

Reforma administrației intră pe ultima sută de metri. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul de măsuri a intrat în circuitul de avizare guvernamental și urmează să fie adoptat săptămâna viitoare, cel mai probabil prin asumarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 19:52
Ilie Bolojan: Reforma administrației va fi adoptată săptămâna viitoare Ilie Bolojan: Reforma administrației intră în linie dreaptă. Guvernul își asumă răspunderea - Inquam Photos | Alexandru Nechez

Potrivit şefului Executivului, la recomandarea Ministerului Justiţiei, adoptarea se va face prin asumarea răspunderii Guvernului.

"În paralel cu pregătirea bugetului, se lucrează la pachetul pe reforma administraţiei, un pachet, din păcate, amânat, dar suntem în situaţia în care acest proiect a intrat în circuitul de avizare guvernamental. El ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, în baza consultării dintre Ministerul Dezvoltării şi cel al Justiţiei. Recomandarea Ministerului Justiţiei este să angajam răspunderea Guvernului pentru adoptarea acestui pachet", a anunţat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a spus că adoptarea acestui pachet va duce la un stat mai eficient, dar "mai ales va schimba paradigma din administraţie, creând condiţii pentru a avea o administraţie în serviciul cetăţeanului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru tot cetăţenii prin administraţiile locale".

Premierul a adăugat că acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul, care ar urma să fie adoptat în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare.

