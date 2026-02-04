Bolojan avertizează CCR cu privire la pensiile magistraților: Probabilitatea să pierdem acești bani este mare

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va informa joi, în data de 5 februarie, Curtea Constituţională cu privire la consecinţele amânării unei decizii legate de pensiile magistraţilor. El a avertizat că, în lipsa unei hotărâri, "probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare".

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, unde șeful Guvernului a subliniat că unul dintre jaloanele aferente absorbției fondurilor europene vizează pensiile magistraților.

Potrivit premierului, pe acest capitol România înregistrează "o reținere de aproape 230 de milioane de euro".

Bolojan a invocat discuțiile purtate săptămâna trecută cu Comisia Europeană, care ar considera că jalonul nu este îndeplinit în forma actuală. În acest context, premierul spune că va transmite CCR impactul direct al întârzierilor, pe fondul unei serii de amânări succesive.

Articolul continuă după reclamă

"Din discuțiile cu Comisia Europeană de săptămâna trecută, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Mâine voi informa CCR asupra consecințelor amânării unor decizii. Au fost amânări în cascadă. Dacă nu se va lua o decizie, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Pentru noi e important să închidem toate aspectele", a declarat premierul.

Miza, a punctat Bolojan, este deblocarea finanțărilor europene condiționate de îndeplinirea jaloanelor asumate, iar o decizie întârziată ar putea prelungi sau chiar compromite accesul la suma reținută.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰