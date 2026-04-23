Tot mai multe companii recurg la o practică controversată. Interviul de angajare cu detector de minciuni. Postarea unei tinere din Bucureşti şocată de această experienţă a devenit virală. Deşi avocaţii spun că asemenea teste sunt ilegale, candidaţii care le refuză trebuie să abandoneze speranţele de angajare.

O candidatură pentru un post în marketing s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru Andreea.

"Mi s-a spus din primul interviu că la final va fi și un test poligraf, de la început mi s-a spus că nu mă obligă să fac acest test, dar e un pas în procesul de recrutare și dacă vreau să merg mai departe pentru a obține acest job trebuie să fac acest lucru. Au fost întrebări dacă am fost trimisă să divulg informații din interiorul companiei taie până la dacă am consumat substanțe ilegale în ultimii 5 ani", a spus tânăra.

Imediat după ce a dat testul cu detectorul de minicuni, Andreea şi-a povestit experienţa pe TikTok şi a stârnit revoltă.

Articolul continuă după reclamă

Mulți s-au întrebat dacă o firmă are dreptul să pretindă aşa ceva

"Este o intruziune nepermisă în viaţa privată a salariatului şi încalcă mai multe dispoziţii legale. Tu ca angajator din punct de vedere a legislatiei, in acest moment, nu ai voie sa intervii in viata privata a salariatului sa-i impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancţionată de către Inspecţia Muncii cu amenzi destul de consistente", spune Costel Gîlcă, avocat Dreptul Muncii.

Unii specialiştii în HR cred că testul cu detectorul de minciuni trebuie înlocuit cu metode moderne.

"În recrutare nu se folosește în momentul de față această practică ci se folosesc instrumente moderne, cum ar fi testarea comportamentală în cadrul interviurilor structurate, verificarea referințelor tehnice de la locurile de muncă anterioare", spune Oana Botolan, specialist HR.

La o săptămână după interviurile de angajare, Andreea a fost respinsă.

"Mi-au mai scris oameni care au mai fost la același interviu cu mine și au spus că testul poligraf a dat eronat, le-au spus că au făcut chestii pe care ei de fapt nu le-au făcut și nu au obținut jobul", spune tânăra.

În Bucureşti există cel puţin patru, cinci firme care colaborează cu departamente de resurse umane şi supun candidaţii unor teste cu detectorul de minciuni.

"În procesul de recrutare se practică. În domeniile financiar, în orice domeniu unde se lucrează cu bunuri, case de amanet, transport valori, firme care au baze de date importante", spune reprezentantul uei companii poligraf.

Prin testul poligraf de integritate angajatorii urmăresc să afle dacă un candidat are anumite vulnerabilități, cum ar fi consumul de substanțe interzise, datorii sau dacă a furat vreodată baze de date de la un loc de muncă.

Avocaţii spun că folosirea testului cu detectorul de minciuni în timpul interviului de angajare încalcă dreptul la viaţă privată garantat de Constituţie.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰