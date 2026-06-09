Asigurările pentru animale, tot mai căutate în România. Cât costă o poliță pentru câini și pisici

Dacă pentru câini sau pisici cumpărăm hrană premium, gadgeturi și cele mai bune tratamente, de ce nu le-am face și asigurare? Tot mai multe companii vând acum polițe dedicate animalelor de companie, după modelul deja consacrat în vestul Europei. Iar medicii veterinari spun că acestea pot salva animalele, dar si bugetul stăpânilor atunci când apar probleme grave de sănătate.

Julie a venit de la Alba Iulia la Timișoara pentru o intervenție rară în România. O operație complicată, care i-a redat șansa de a merge din nou. Costurile sunt pe măsură.

"I s-au conceput niște proteze, endoproteze, care au fost implantate pe os. Costurile au fost serioase. Până la ora aceasta, în România se fac foarte puține astfel de endoprotezări. Ce vă pot spune este că pisicul e bine, merge pe patru picioare", a declarat Cristian Croicu – medic veterinar.

Este unul dintre cazurile care arată cât de costisitoare poate deveni medicina veterinară atunci când vorbim despre intervenții complexe. Iar specialiștii spun că, în situații similare, o asigurare poate face diferența dintre o factură greu de suportat și un tratament accesibil. Poate fi șansa la viață pentru un animal de companie.

Articolul continuă după reclamă

Tratemente şi de 10.000 de lire sterline

"Am chiar un pacient care vine periodic în cabinet la deparazitări, pentru că locuiește în Anglia. Acel cățel a suferit un traumatism foarte sever. I s-a amputat o lăbuță, i s-a pus o proteză, iar costurile au fost peste 10.000 de lire sterline, din care mare parte a cheltuielilor au fost acoperite de asigurare”, a declarat Cristian Croicu – medic veterinar.

Am intrat într-o clinică veterinară și am făcut calculul unei urgențe reale: consultație, analize, radiografii, o eventuală operație, spitalizare și tratament. În doar câteva ore, nota de plată poate urca la câteva mii de lei.

De cealaltă parte, o poliță pentru animale costă câteva zeci de lei pe lună, cât patru conserve de mâncare, și poate acoperi operații, analize și medicamente.

Prețurile încep de la 87 de lei, dar, în funcție de beneficiile alese, pot ajunge până la 215 lei pe lună. În acest caz, proprietarul are inclusiv asigurare internațională, care acoperă accidentele, spitalizarea, bolile cronice și terapiile complementare.

"Am făcut o poliță pentru un domn. A ales polița de 187 de lei, plata integrală și acoperire națională. Decontarea e rapidă, în baza facturilor medicale. Sunt trei pachete de bază: pachet basic, pachet clasic și pachet maxi. Prețurile pornesc de la 87 de lei pe lună și acoperă partea de accidente și spitalizare. Pachetul clasic este 187 de lei și acoperă inclusiv bolile cronice", a declarat Ioan Oprea – broker asigurări.

Andreea Mihuț și-a adus la veterinar cele trei pisici. Stela, Zuzi și Tigruț sunt niște scumpi. La propriu și la figurat.

"Cea mai costisitoare a fost aceasta: suspiciunea de malformație cardiacă. Și atunci a fost câteva mii de lei, la atât a ajuns toată povestea”, a declarat un proprietar.

„Atunci când le spunem de proceduri, costuri și ce implică, sunt oarecum ușurați. Și la fel și noi. Nu mai suntem limitați de faptul că proprietarul nu are bani sau nu se descurcă financiar. Putem face investigații cât mai multe pentru un diagnostic corect.”, a declarat Valentin Bărbulescu – medic veterinar.

În România sunt mai multe companii care asigură animalele.