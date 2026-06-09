Gaură neagră la combustibil. 11 şoferi de autobuz de la Iaşi au fost reţinuţi la cererea procurorilor care îi acuză că furau tone de motorină la finalul curselor. Arestarea lor creează probleme în lanţ. Localnicii se tem acum că ar putea aştepta mai mult în staţii - compania de transport avea oricum zeci de şoferi în minus faţă de necesar.

"Câţi litri de motorină aţi furat într-un an de zile?V-aţi gândit că nu vă vede nimeni?", întreabă reporterii.

11 şoferi de la compania de transport din Iaşi şi trei complici au trecut rând pe rând prin faţa anchetatorilor. Procurorii îi acuză că, timp de un an şi jumătate, au furat zeci de mii de litri de motorină şi au produs o pagubă de aproape două milioane de lei.

Furturile aveau loc cu precădere la sfârşitul turei, după ora 23, la adăpostul întunericului. Şi nici locul nu era ales la întâmplare. Preferam capetele de linie, mai ales din zona metropolitană, acolo unde autobuzele puteau fi trase în locuri în care camerele de supraveghere nu puteau să surprindă imagini.

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La percheziţii, poliţiştii au găsit sute de litri de comubstibil acasă la suspecţi şi peste 100.000 de lei. Surse din rândul anchetatorilor spun că şi fiica unui şofer făcea parte din reţea - găsea clienţi pentru motorina furată. Localnicii din Iaşi sunt îngrijoraţi şi din alte motive. Compania de transport era oricum pe minus cu 70 de şoferi, iar după arestarea suspecţilor criza se adânceşte, iar autobuzele ar putea veni mai rar în staţii.

"Efectele se resimt abia la orele de vârf, că atunci fluxul de călători creşte.", spune un şofer.

"Vor îngreună că deja autobuzele sunt pline, sunt foarte puţine, şi tramvaiele la fel.", adaugă un alt şofer.

"Trebuie să suplimentăm numărul şoferilor şi atunci aceşti şoferi vor fi înlocuiţi cu şoferii care vor fi angajaţi zilele următoare.", explică Cristian Stoica, director CTP Iaşi.

21 de şoferi de autobuz au fost arestaţi luna trecută şi la Bucureşti sub aceleaşi acuzaţii. Procurorii spun că ar fi furat o tonă de motorină.