Alertă meteo: Cod galben de vijelii şi furtuni puternice în mare parte din ţară. Cum va fi vremea în Capitală

Urmează două zile cu ploi vijelii şi grindină în zone din Transilvania, Moldova şi Muntenia, potrivit ANM. Şi în Bucureşti se anunţă vreme instabilă până joi.

Astfel, miercuri, între orele 10:00 - 23:00, va fi Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a zonei montane, precum şi în estul şi sud-estul Transilvaniei, unde se vor semnala averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi, posibil, medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

Pe parcursul acestei zile, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, notează meteorologii.

Potrivit sursei citate, joi, în intervalul orar 12:00 - 23:00, va fi în vigoare un alt Cod galben de vreme rea şi averse torenţiale însemnate cantitativ, ce vizează estul şi sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei şi, local, Carpaţii Meridionali şi Orientali.

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În aceste areale, vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). De asemenea, prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 20 l/mp şi, izolat, la peste 30 - 40 l/mp.

ANM precizează că episoade de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul ţării.

Cum va fi vremea în Bucureşti

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două zile în Capitală. În București, se anunță ploi și posibile furtuni joi.

Conform ANM, de miercuri la ora 10:00 și până joi la ora 09:00, în Capitală temperaturile vor scădea față de intervalul anterior. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 29 - 30 de grade Celsius.

Cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 17 - 18 grade Celsius.

Joi, în intervalul 09:00 - 23:00, în București cerul va fi înnorat. În special după-amiaza și seara vor fi averse și posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45...55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.