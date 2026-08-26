Un fragment de dronă a fost găsit printre şezlonguri, miercuri dimineaţă, pe plaja din Olimp, după ce, în noaptea precedentă, un alt fragment de dronă a ajuns la mal, în Constanța, în apropierea Cazinoului. Accesul turiștilor în zona din Olimp a fost restricționat. Potrivit surselor, drona avea încărcătură explozivă.

Încă un fragment de dronă, găsit printre şezlonguri pe plaja din Olimp. Avea încărcătură explozivă

Miercuri dimineaţă, fragmentul de dronă adus de valuri pe plaja din Olimp a fost observat de mai multe persoane, care au anunţat autorităţile.

La faţa locului s-au deplasat specialiştii care urmează să analizeze obiectul.

De asemenea, accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

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Este a șasea zi consecutivă în care incidentele cu drone mențin în alertă populația și autoritățile din România. În ultimele zile, autoritățile române au fost în alertă, pe fondul intensificării incidentelor generate de războiul din Ucraina în apropierea granițelor țării.

Marți dimineață, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, lângă frontiera ucraineană.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de urgență de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert în jurul orei 07:31.

Și în noaptea de luni spre marți fusese emisă o alertă similară, după ce două ținte aeriene au fost detectate pe radare la 25 de kilometri de Insula Șerpilor, înainte ca explozii să fie raportate pe malul ucrainean.