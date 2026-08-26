LASK Linz, calificare istorică în Liga Campionilor. Austriecii au revenit de la 0-4 cu Celtic Glasgow

LASK Linz, campioana Austriei la fotbal, s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, după o dublă de poveste cu Celtic Glasgow, campioana Scoţiei.

Scoţienii câştigaseră meciul tur, de pe teren propriu, scor 3-0, şi au deschis scorul şi în Austria, prin McGregor, dar ce a urmat a fost, practic, una dintre cele mai mari reveniri din istoria fotbalului.

Fotbaliştii de la LASK Linz şi-au dat seama că nu mai au ce pierde astfel că au început să apese pedala de acceleraţie şi să pună tot mai multe probleme defensivei adverse.

Inevitabil au început să curgă şi golurile. Usor a egalat, înainte de pauză, iar Ljubicic, Adeniran şi Flecker, ultimul în minutul 90, au punctat în partea a doua a jocului pentru un 4-4 la general care a dus jocul în prelungiri.

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Austriecii nu au scăzut ritmul în reprizele suplimentare, astfel că Adeniran a făcut 5-1 în minutul 109, marcând, practic, golul calificării, însă atacantul american şi-a permis inclusiv luxul de a rata un penalty în minutul 115.

LASK Linz se califică în grupa de Liga Campionilor, în timp ce Celtic Glasgow trebuie să se mulţumească cu o participare în grupa Europa League.