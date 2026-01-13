Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Octogenar din Prahova, reţinut pentru că ar fi incendiat casa fiicei, după o ceartă în familie

Un bărbat de 85 de ani a fost reținut de polițiștii din Prahova, fiind suspectat că a incendiat casa fiicei sale, în satul Homorâciu. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă flăcările au distrus locuința și mai multe anexe gospodărești, pe fondul unui conflict familial, potrivit anchetatorilor.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 10:47
Conflict de familie dus la extrem, cu o casă mistuită de flăcări Octogenar din Prahova, reţinut pentru că ar fi incendiat casa fiicei, după o ceartă în familie - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, incendiul nu s-a soldat cu victime.

"În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat în vârstă de 85 de ani, domiciliat la adresa imobilului afectat. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. În baza probatoriului administrat, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive", precizează reprezentanţii IPJ.

Surse din anchetă au declarat că imobilul incendiat era al fiicei bărbatului de 85 de ani, între cei doi existând un conflict.

Articolul continuă după reclamă

Focul a afectat o locuinţă şi patru anexe gospodăreşti, dificultatea intervenţiei fiind determinată de prezenţa unei cantităţi mari de materiale combustibile (lemn), a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu prahova batran fiica arest ancheta scandal
Înapoi la Homepage
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Octogenar din Prahova, reţinut pentru că ar fi incendiat casa fiicei, după o ceartă în familie