Octogenar din Prahova, reţinut pentru că ar fi incendiat casa fiicei, după o ceartă în familie

Un bărbat de 85 de ani a fost reținut de polițiștii din Prahova, fiind suspectat că a incendiat casa fiicei sale, în satul Homorâciu. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă flăcările au distrus locuința și mai multe anexe gospodărești, pe fondul unui conflict familial, potrivit anchetatorilor.

Potrivit datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, incendiul nu s-a soldat cu victime.

"În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat în vârstă de 85 de ani, domiciliat la adresa imobilului afectat. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. În baza probatoriului administrat, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive", precizează reprezentanţii IPJ.

Surse din anchetă au declarat că imobilul incendiat era al fiicei bărbatului de 85 de ani, între cei doi existând un conflict.

Focul a afectat o locuinţă şi patru anexe gospodăreşti, dificultatea intervenţiei fiind determinată de prezenţa unei cantităţi mari de materiale combustibile (lemn), a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

