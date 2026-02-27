Antena Meniu Search
4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o explozie într-un apartament din Craiova

Un puternic incendiu a izbucnit vineri într-un apartament situat la parterul unui bloc din Craiova, în urma unei explozii. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri și cadre medicale, iar patru persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri.

de Nicu Tatu

la 27.02.2026 , 15:12
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, la un incendiu produs într-un apartament situat la parterul unui bloc din Craiova.

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD şi un ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

Pompierii au precizat că mai întâi s-a produs o explozie, urmată de un incendiu, iar persoana care locuia în apartament ar fi ieşit din locuinţă.

"Incendiul se manifestă într-una dintre camere, cu mare degajare de fum; se acţionează concomitent pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru căutarea şi evacuarea persoanelor din imobil. Se acţioneză pentru lichidarea incendiului concomitent cu evacuarea persoanelor de la etajele superioare", au precizat pompierii.

Ei au menţionat că patru persoane au suferit atac de panică.

