Un puternic incendiu a izbucnit vineri într-un apartament situat la parterul unui bloc din Craiova, în urma unei explozii. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri și cadre medicale, iar patru persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri.

4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o explozie într-un apartament din Craiova

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, la un incendiu produs într-un apartament situat la parterul unui bloc din Craiova.

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD şi un ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

Pompierii au precizat că mai întâi s-a produs o explozie, urmată de un incendiu, iar persoana care locuia în apartament ar fi ieşit din locuinţă.

Articolul continuă după reclamă

"Incendiul se manifestă într-una dintre camere, cu mare degajare de fum; se acţionează concomitent pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru căutarea şi evacuarea persoanelor din imobil. Se acţioneză pentru lichidarea incendiului concomitent cu evacuarea persoanelor de la etajele superioare", au precizat pompierii.

Ei au menţionat că patru persoane au suferit atac de panică.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰