Macron, într-un mesaj de forţă, cere respect din partea SUA: Europa trebuie să devină o putere geopolitică

Europa trebuie să devină o forţă geopolitică şi să să-și definească regulile de coexistență cu Rusia. Este mesajul puternic transmis aseară de preşedintele francez, Emmanel Macron, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Donald Trump. Astăzi, secretarul de stat al Statelor Unite urmează să se adreseze liderilor europeni. Marco Rubio a sărit, însă, peste întâlnirea în care s-a discutat despre situaţia din Ucraina.

Aseară, într-un discurs de 40 de minute, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a venit cu un mesaj adresat Europei. În faţa liderilor europeni prezenţi la Munchen, liderul francez a pus accent pe cursa pentru a deveni o putere geopolitică într-un climat tot mai tensionat.

Macron, discurs de 40 de minute

"Trebuie să accelerăm și să punem la dispoziție toate componentele puterii geopolitice: apărare, tehnologii și reducerea riscurilor pentru toate marile puteri. Unde unii văd amenințări, eu văd tăria noastră, unde alții văd îndoieli, eu vreau să văd oportunități, deoarece cred că Europa este în mod inerent puternică și poate fi făcută și mai puternică", a declarat Macron. "Această Europă va fi un bun aliat și partener pentru SUA, va fi un partener respectat și trebuie să fim respectați, am făcut multe și vom face și mai multe".

"Europa a fost denigrată drept o construcţie îmbătrânită, lentă şi fragmentată, intrată în conul de umbră al istoriei. Drept o economie suprareglementată şi apatică ce întoarce spatele inovaţiei. Drept o societate pradă migraţiilor barbare care ar compromite preţioasele sale tradiţii. Şi, lucru şi mai curios, în unele medii, drept un continent represiv unde cuvântul nu ar fi liber şi unde faptele alternative nu ar putea pretinde la acelaşi drept de a fi recunoscute ca adevărul însuşi - acest concept depăşit şi incomod", a mai declarat preşedintele francez în cadrul Conferinţei de Securitate organizată în fiecare an în oraşul german.

Macron a adus în discuţie şi războiul din Ucraina. Liderul de la Elysee a reafirmat şi rolul Europei în elaborarea acordului final de pace, dar şi necesitatea restabilirii canalelor diplomatice cu Rusia, pentru ca Europa să nu fie nevoită se bazeze pe Statele Unite. "Nu există pace fără europeni. Vreau să fiu foarte clar: puteți negocia fără europeni, dacă preferați, dar acest lucru nu va aduce o pace la masa negocierilor".

Rubio a sărit peste întâlnirea cu Zelenski

În marja conferinţei, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și alți câțiva lideri europeni. Marele absent de la discuţiile privind Ucraina a fost scretarul de stat al Statelor Unite. Marco Rubio a anulat în utlimul moment prezenţa la discuţie pe fondul unor conflicte de program. Astăzi, urmează să se adreseze liderilor europeni.

Cel mai aşteptat discurs la Conferinţa de Securitate de la Munchen este cel al secretarului de Stat american, Marco Rubio. La un an după ce vicepreşedintele JD Vance a criticat dur Europa în privinţa imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, cuvinte care au picat ca un duş rece, Rubio este aşteptat să aibă un ton mai puţin conflictual, să vorbească despre politica externă a Statelor Unite ale Americii, dar şi despre nevoia de a reduce dependenţa militară a Europei. Dependenţă în raport cu Washington.

Rubio: "Lumea se schimbă foarte repede"

"Lumea se schimbă foarte repede, chiar sub ochii noștri. Vechea lume a dispărut, sincer să fiu, lumea în care am crescut eu. Trăim într-o nouă eră geopolitică", a declarat Rubio.

Ieri, cancelarul german a dat tonul celor trei zile de discuţii. Friederich Merz a propus resetarea relaţiei transatlantice, dar cu respect reciproc. "În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acţiona singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei. Este, de asemenea, avantajul competitiv al Statelor Unite".

România este reprezentată la Munchen de ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care a avut deja un prim contact cu şeful NATO. Oficialii sunt păziţi de peste 5.000 de poliţişti, inclusiv unii veniţi din Franţa, Olanda sau Austria.

