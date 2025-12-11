Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Oltean, reţinut după ce şi-a bătut iubita, apoi i-a spart geamurile maşinii. Fiica femeii a anunţat poliţia

Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 12:18
Oltean, reţinut după ce şi-a bătut iubita, apoi i-a spart geamurile maşinii. Fiica femeii a anunţat poliţia - Shutterstock

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat, joi, că un bărbat de 48 de ani  din Slatina este cercetat pentru violenţă în familie şi distrugere. 

”La data de 9 decembrie, în jurul orei 20:40, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apel 112 de către o tânără de 19 ani, din municipiul Slatina, cu privire la faptul că mama sa ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Slatina. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 20:00, pe fondul consumului de alcool şi al unor discuţii contradictorii în familie, un bărbat de 48 de ani şi-ar fi agresat fizic concubina, o femeie de 39 de ani, în locuinţa comună din municipiul Slatina”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Ei au menţionat că bărbatul a spart geamurile de la maşina victimei, care se afla în curtea imobilului. De asemenea, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, valabil cinci zile de la data emiterii. 

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii IPJ Olt au menţionat că femeia a refuzat purtarea dispozitivului electronic de supraveghere. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi distrugere.

El urmează să fie prezentat Judecătoriei Slatina cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

olt agresor femeie batuta
Înapoi la Homepage
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Evenimente » Oltean, reţinut după ce şi-a bătut iubita, apoi i-a spart geamurile maşinii. Fiica femeii a anunţat poliţia