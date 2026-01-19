O femeie de 47 de ani a fost lovită mortal de o mașină pe un drum județean din Olt. La volanul autoturismului se afla un tânăr de 21 de ani care a fugit de la locul accidentului, însă a fost reținut la scurt timp de polițiști. Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că o femeie în vârstă de 47 de ani din județul Olt a fost victima evenimentului rutier. Din nefericire, aceasta a decedat pe loc. Polițiștii au stabilit faptul că, la scurt timp de la producerea accidentului, șoferul, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a fugit de la locul faptei.

Bărbatul însă a fost prins la scurt timp de către polițiști, la aproximativ 30 de minute de la producerea evenimentului rutier. Polițiștii continuă acum cercetările pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă și păresirea locului accidentului.

Astăzi, pe numele tânărului, a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat unității de parchet în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

