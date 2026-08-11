Oraşele din România de unde poate fi văzută eclipsa de soare

Eclipsa de Soare de miercuri, 12 august, va putea fi observată și din România, însă doar parțial. Fenomenul va fi mai spectaculos în nord-vestul țării, unde Soarele va fi acoperit în proporție de până la 34%.

Românii vor putea vedea miercuri seară eclipsa de Soare, însă spectacolul ceresc va fi diferit în funcție de zona țării. Cea mai mare acoperire a discului solar se va înregistra în nord-vest, în timp ce în sud și est fenomenul va fi mult mai puțin vizibil.

De unde poate fi văzută eclipsa de soare din România

Eclipsa începe în jurul orei 20:20, însă momentul maxim diferă de la un oraș la altul. Fenomenul are loc foarte aproape de apusul Soarelui, astfel că pentru observarea lui este important ca orizontul vestic să fie cât mai liber.

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În Carei, acoperirea maximă va ajunge la 34,2%, în timp ce în Oradea va fi de 33,2%, iar în Salonta de 33,3%. La Arad, Soarele va fi acoperit în proporție de 31,1%, iar la Satu Mare, în proporție de 32,1%, potrivit datelor publicate de Observatorul Astronomic.

Printre orașele în care eclipsa va fi mai bine vizibilă se numără și Timișoara, cu o acoperire de 28,5%, Baia Mare - 25,9%, Sighetu Marmației - 25,4% și Lugoj - 23,2%.

În schimb, în sudul și estul țării, acoperirea va fi mult mai redusă. La Turnu Măgurele, de exemplu, va fi de doar 0,6%, în timp ce la Câmpina va ajunge la 1,3%, iar la Caracal la 1,6%.

Cum poate fi observată eclipsa în siguranță

Eclipsa nu trebuie privită direct cu ochiul liber. Pentru observarea Soarelui sunt necesari ochelari de eclipsă certificați sau filtre solare speciale. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară, mai menţionează sursa citată.

Cei care folosesc telescoape sau lunete trebuie să fie deosebit de atenți și să utilizeze filtre special concepute pentru observații solare. Privirea Soarelui printr-un instrument astronomic fără un filtru solar adecvat poate provoca leziuni grave ale ochilor.

O alternativă sigură este metoda proiecției, prin care imaginea Soarelui este proiectată pe o suprafață albă, fără ca acesta să fie privit direct.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027.