Extinderea rapidă a sălilor de jocuri de noroc a devenit o problemă tot mai vizibilă în municipiul Tecuci, unde numărul aparatelor de tip "păcănele" a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit datelor prezentate de autorități, în oraș există aproape 300 de licențe pentru astfel de aparate, ceea ce înseamnă aproximativ un aparat la 161 de locuitori. Situația a ajuns în atenția administrației locale și a parlamentarilor, care discută acum posibile măsuri pentru limitarea extinderii acestui fenomen.

Orașul din România unde există un aparat de păcănele la 161 de locuitori. Fenomenul îngrijorează autorităţile

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri cu primarul municipiului Lucian Costin, în care s-a analizat modul în care autoritățile locale pot limita extinderea acestui tip de activitate.

"Una dintre temele importante a fost fenomenul extinderii sălilor de jocuri de noroc și al aparatelor de tip păcănele, care în ultimii ani s-a dezvoltat fără ca autoritățile locale să poată interveni în mod real", a explicat Rodeanu.

Tecuci: 294 de licențe pentru aparate de joc

Potrivit deputatului, situația actuală arată dimensiunea fenomenului din municipiul gălățean.

"În acest moment, Tecuciul are 294 de licențe pentru aparate de joc, ceea ce înseamnă aproximativ un aparat la 161 de locuitori", a precizat acesta.

Totuși, cadrul legislativ recent oferă mai multă putere autorităților locale în gestionarea acestui fenomen.

"Astăzi există însă cadrul legal prin care consiliile locale pot decide dacă permit sau nu extinderea acestui tip de activitate în orașele lor. Licențele existente nu pot fi anulate, dar pot să nu mai fie prelungite", a explicat parlamentarul USR.

Dezbateri locale privind limitarea păcănelelor

Procesul de reglementare a jocurilor de noroc ar fi deja în curs la nivel local, iar în perioada următoare sunt așteptate dezbateri publice pe această temă.

La discuțiile cu primarul au participat și reprezentanți ai administrației și ai mediului politic local, pentru a analiza opțiunile legislative și administrative disponibile.

Problema mai largă a orașelor regionale

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre rolul orașelor regionale precum Tecuci sau Galați, care deservesc un număr mult mai mare de persoane decât populația oficială.

"În practică, aceste municipii susțin servicii administrative, educaționale, medicale și economice pentru o populație mult mai mare decât cea înregistrată oficial, însă finanțarea lor este calculată aproape exclusiv în funcție de numărul locuitorilor", a arătat Rodeanu.

Potrivit deputatului, dialogul dintre autorități și parlamentari va continua, cu scopul de a identifica soluții pentru reglementarea fenomenului jocurilor de noroc și pentru politici publice care să reflecte rolul real al acestor municipii în regiune.

