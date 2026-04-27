Brăila interzice păcănelele. Decizia, luată cu unanimitate în Consiliul Local

Consiliul Local Brăila a votat luni, în unanimitate, hotărârea privind interzicerea jocurilor de tip slot-machine pe raza municipiului. Anunțul a fost făcut de edilul orașului Brăila, Marian Dragomir.

"Brăileni, am reuşit: am interzis păcănelele în Brăila prin hotărârea de Consiliu Local. M-am ţinut de cuvânt În urmă cu puţin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila. Nu a fost uşor. Aţi văzut şi voi câte presiuni au fost. Interesele sunt uriaşe, fiind vorba de sume enorme de bani. Am rezistat şi am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit", a scris edilul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat faptul că sălile de jocuri de noroc care deţin licenţe valabile vor putea funcţiona până la expirarea acestora și nu vor mai fi prelungite.

"Sălile de păcănele care au licenţa de la Bucureşti în vigoare vor funcţiona până la expirarea acesteia. Apoi, automat nu va mai fi prelungită. Majoritatea licenţelor expiră, treptat, până la sfârşitul acestui an, începutul anului viitor", a explicat Marian Dragomir.

În aceste condiții, Brăila se alătură altor orașe din țară care au decis să interzică astfel de jocuri de tip slot-machine. Slatina a fost primul municipiu din țară care a luat o astfel de decizie, iar în luna aprilie, și municipiul Bacău a decis interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice.

