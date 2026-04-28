I s-a promis casa visurilor, însă a avut parte de un coşmar. Un constructor din Oradea, angajat să ridice o casă, este acuzat că a pierdut banii clientului la jocurile de noroc.

Şocant este faptul că deşi acesta ar fi recunoscut toate acestea, magistrații Curții de Apel au văzut situația cu totul diferit, chiar dacă în primă instanță a fost condamnat la închisoare cu suspendare, acum este liber ca pasărea cerului.

Totul a început în urmă cu 5 ani cu o mare dorinţă - să locuiască în casa visurilor sale. Una la roşu, dar pe care să o poată amenaja exact cum îşi doreşte. Însă cum socotelile de acasă nu sunt aceleaşi cu cele din târg, realitatea a fost alta - în loc de vilă, au apărut doar câteva șanțuri, care la prima ploaie s-au surpat.

"M-a convins, a zis că da, sigur, facem și o să am o casă a visurilor. Am plătit undeva un total de 25.000 de euro, la care am primit niște săpături. Mi-a promis că o să-mi dea banii, lucru care nici până în ziua de azi nu s-a întâmplat", explică victima.

"Inculpatul, deşi era în deplină cunoştinţă de cauză, a jucat banii la jocuri de noroc, a recunoscut acest lucru în fața instanței de judecată şi în faza de urmărire penală", a declarat Lăcrămioara Olah, avocata victimei.

Constructorul respinge însă acuzațiile, ba chiar spune că a fost cât se poate de corect.

"S-au triplat materialele de construcţie. Pe fiecare bănuţ pe care mi l-a oferit, i-am oferit factură şi chitanţă ştampilată, cu ştampila din firma mea. Cineva care vrea să înşele nu face aşa ceva", explică acesta.

Deşi în primă instanță a fost condamnat la închisoare cu suspendare, Curtea de Apel a schimbat radical sentința.

"Curtea de Apel a reţinut că în realitate este vorba despre un litigiu între cele două persoane fizice, un litigiu civil. Ca atare rezolvarea acestui conflict ar trebui să fie făcută de către instanţa civilă nu de către instanţa penală", a explicat Cristian Monenci, vicepreședinte Curtea de Apel Oradea.

"Poveştile astea că eu am recunoscut în faţa judecătorilor că am jucat toţi banii la aparate, aşa ceva nu există. Dacă exista aşa ceva eu eram deja de mult închis, doar judecătorii nu sunt copii", explică constructorul.

Decizia este definitivă, iar acum bărbatul trebuie să o ia de la capăt cu un proces civil. În tot acest timp, constructorul este liber și fără nicio obligație penală.

Disperat, păgubitul se pregătește să dea în judecată statul român la CEDO.

