România a fost măturată de un vânt cu puterea unui uragan. În unele zone, rafalele de cod roşu au depăşit 140 de kilometri pe oră. Au luat pe sus acoperişuri şi au pus copaci şi stâlpi la pământ. Toate şcolile dintr-un judeţ au fost închise de teama urgiei. În plus, de mâine, vremea se răceşte drastic, spun meteorologii.

Codul roşu de vânt a pictat în staţiunea vrânceană Soveja un peisaj post-apocaliptic. Rafalele au suflat cu puterea unui uragan, au atins 130 de kilometri pe oră şi au făcut prăpăd în urma lor. Copaci trainici au fost frânţi în două, stâlpii de electricitate s-au rupt, iar ferestrele s-au zgâlţâit ca la cutremur. Cine s-a încumetat să iasă pe stradă abia s-a putut ţine pe picioare. Oamenii s-au agăţat de ce au putut ca să nu fie luaţi pe sus. Zeci de localităţi din Vrancea au rămas în beznă.

În toată ţara, vremea se răceşte drastic

Au fost luate măsuri de urgenţă. "Din motive de siguranţă, cursurile la şcoală şi grădiniţă au fost suspendate", a declarat Ionuț Filimon, primar Soveja. Toată zona de munte a fost măturată de rafale extrem de puternice, vântul a suflat şi cu peste 150 de kilometri pe oră. Probleme au fost în mai bine de jumătate de ţară. Dezastru a fost şi în Buzău. În localitatea Bisoca, vântul a trântit mai mulţi copaci de-a curmezişul unui şosele intens circulate.

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În Miercurea-Ciuc, un bărbat s-a trezit cu mașina strivită de un copac. Tot judeţul Harghita a fost sub avertizări de cod roşu şi cod portocaliu. Două drumuri naţionale au fost blocate de arborii prăvăliţi pe carosabil. "Am încercat să tăiem copacii de pe drum, dar erau foarte mulţi. Cum tăiem câte 1-2, în spate mai cădeau trei", a declarat Borsos Francisc, șef serviciu pompieri voluntari Joseni. Şoferii au aşteptat cu orele să se elibereze drumul.

În Constanţa, codul galben a învolburat apele. Puterea vântului se vede cel mai bine aici, pe lacul Siutghiol. Rafalele de de 70 de km/h fac ca valurile să se izbească de ţărm, iar perdelele de apă ajung până aici, la câţiva metri distanţă de mal. Avertizarea de cod galben va rămâne în vigoare până aproape de miezul nopții la munte. La altitudini mari, vântul va sufla în continuare cu putere și va răscoli zăpada de pe creste. În toată ţara, vremea se răceşte drastic.