Vortexul polar a înregistrat o slăbire fără precedent pentru această perioadă a anului, un fenomen care ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece în Europa. Unii cercetători suspectează că responsabil pentru această evoluție ar putea fi fenomenul El Nino, aflat la intensitate record.

Un val de frig şi ninsori ar putea lovi Europa în următoarele săptămâni. Vortexul polar, destabilizat prematur - Sursa: Profimedia

Vortexul polar, sistemul de vânturi puternice care înconjoară regiunea arctică la altitudini mari, a suferit o destabilizare neobișnuit de timpurie, cu posibile consecințe asupra vremii din Europa. Potrivit publicaţiei New Scientist, această evoluție ar putea fi influențată de fenomenul climatic El Nino, care a determinat deja creșterea temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific tropical până la valori record.

În mod obișnuit, vortexul polar se intensifică pe parcursul toamnei și al iernii, menținând aerul foarte rece concentrat în jurul Polului Nord. Primăvara, acesta începe treptat să slăbească. Atunci când sistemul se destabilizează, aerul rece poate coborî spre latitudini mai joase, favorizând episoade de vreme severă în Europa și America de Nord.

În acest an însă, fenomenul s-a produs mult mai devreme decât în mod normal.

Articolul continuă după reclamă

Pe 10 noiembrie, vânturile din vortexul polar au slăbit atât de mult încât și-au inversat direcția, ajungând să bată slab dinspre est. Deși asemenea episoade de destabilizare au loc o dată la câțiva ani, ele sunt extrem de rare în luna noiembrie.

Conform înregistrărilor realizate cu ajutorul baloanelor meteorologice, începute în anii 1950, aceasta este cea mai timpurie inversare a circulației vortexului polar observată vreodată, depășind precedentul record cu 18 zile.

Cum ar putea influența El Nino vortexul polar?

Fenomenul El Nino este asociat cu încălzirea anormală a apelor din zona tropicală a Oceanului Pacific și poate modifica circulația atmosferică la scară globală.

În general, El Nino tinde să mențină vortexul polar mai puternic în timpul toamnei și la începutul iernii, pentru ca ulterior, spre finalul sezonului rece, să favorizeze slăbirea acestuia. În anumite condiții, acest proces poate permite maselor de aer rece să se deplaseze spre sud, inclusiv către Europa.

Potrivit lui Adam Scaife, cercetător în cadrul Met Office, serviciul meteorologic național al Marii Britanii, există posibilitatea ca intensitatea excepțională a fenomenului El Nino să fi accelerat procesul de slăbire a vortexului polar, care în mod normal ar fi avut loc mai târziu în sezon.

"Probabil că există o anumită influență a fenomenului El Nino. Aceasta ar fi suspiciunea mea, dar nu putem ști cu certitudine", a explicat cercetătorul.

Mecanismul prin care El Nino ar putea contribui la destabilizarea vortexului polar

Fenomenul este legat de modificarea circulației atmosferice și de propagarea undelor planetare.

Pe măsură ce vânturile alizee din Pacificul tropical slăbesc, masele de apă caldă acumulate în vestul oceanului se deplasează spre est. Odată cu acestea, se deplasează și o zonă de presiune atmosferică scăzută, caracterizată de aer cald ascendent.

Această schimbare amplifică ondulațiile curentului-jet, un culoar de vânturi puternice care circulă în atmosfera superioară și influențează evoluția sistemelor meteorologice.

În apropierea Alaskăi, aceste ondulații pot accentua depresiunea atmosferică Aleutiană. Undele atmosferice generate de acest proces se pot propaga ulterior și către stratosferă, unde se află vortexul polar.

Ajunse la aceste altitudini, undele își amplifică amplitudinea și pot interacționa cu vortexul polar, transferând impuls atmosferic în sens opus circulației sale obișnuite. Rezultatul este slăbirea vânturilor care mențin aerul rece concentrat în jurul Arcticii.

Nu toți cercetătorii consideră însă că El Niño este principalul responsabil pentru această destabilizare timpurie.

O altă explicație posibilă este apariția unui sistem persistent de înaltă presiune deasupra Scandinaviei, în ultimele săptămâni. Acest blocaj atmosferic a perturbat circulația curentului-jet și a determinat apariția unor ondulații ample, care ar fi putut contribui la slăbirea vortexului polar prin același mecanism de propagare a undelor atmosferice.

Andrew Charlton-Perez, cercetător la Universitatea Reading din Marea Britanie, consideră că acest blocaj ar putea avea o importanță mai mare decât fenomenul El Niño.

"Aș fi prudent în a afirma că destabilizarea a fost provocată de El Nino. Consider că blocajul atmosferic de înaltă presiune este probabil mai important", a declarat acesta.

Prin urmare, deși legătura dintre El Nino și slăbirea vortexului polar este plauzibilă din punct de vedere meteorologic, cauza exactă a evenimentului nu a fost încă stabilită. Este posibil ca mai mulți factori atmosferici să fi acționat simultan.

Destabilizarea vortexului polar nu este responsabilă pentru actualul episod de vreme rece din Marea Britanie, însă ar putea favoriza apariția unor noi perioade cu temperaturi scăzute și ninsori în următoarele săptămâni.

Acest tip de fenomen este cunoscut și sub denumirea de încălzire stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming - SSW). În timpul unui asemenea eveniment, circulația obișnuită a vânturilor din stratosferă slăbește sau se inversează, iar aerul din apropierea Polului Nord se încălzește rapid, în timp ce presiunea atmosferică crește.

Efectele asupra vremii de la suprafață nu sunt imediate. În săptămânile care urmează, modificările din stratosferă pot influența circulația atmosferică din troposferă și pot favoriza deplasarea maselor de aer rece arctic către nordul și centrul Europei.

Un precedent important a fost înregistrat în 2018, când o destabilizare a vortexului polar a precedat episodul de ger cunoscut sub numele de "Bestia din Est" (Beast from the East). Atunci, ninsorile abundente și viscolul au afectat o mare parte din Marea Britanie, provocând perturbări majore și pierderi de vieți omenești.

Potrivit estimărilor lui Adam Scaife, vortexul polar ar putea începe să se reintensifice spre sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce ar favoriza temporar o vreme mai blândă. Totuși, există posibilitatea unei noi destabilizări pe parcursul acestei ierni.

"Riscul apariției unor perioade cu circulație estică și temperaturi scăzute în această iarnă este în creștere", avertizează cercetătorul.