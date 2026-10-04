Mii de bucureșteni, mici și mari, au sărbătorit toamna în centrul Capitalei. Copiii și-au pus imaginația la încercare: au sculptat, au pictat și au dat dovlecilor cele mai năstrusnice chipuri. În timp ce ei s-au distrat, părinții au savurat bunătățile de toamnă.

Munţi de dovleci şi-o gaşcă de copii hotărâţi să facă treabă. În curtea muzeului Antipa, s-a muncit serios în acest weekend.

"Vreau să fie foarte sperios şi l-am făcut ca un vampir şi pe spate este un liliac! Am lucrat foarte mult la el ca să arate aşa", menţionează un copil.

Înarmaţi cu pensule, cei mici au dat dovadă de multă creativitate

"Eu vreau să fac un dovleac ca un curcubeu cu nişte inimioare şi multe culori! Am făcut o pisică şi am încercat să o fac interesantă. Am adăugat buline şi multe spirale", spun copiii.

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Vremea blândă de toamnă a adunat sute de familii împreună la festivalul dovlecilor din centrul Capitalei.

În timp ce copiii se distrează la ateliere, părinţii se bucură de astfel de aranjamente de sezon. Pornesc de la 150 de lei şi cu siguranţă le putem folosi şi sezonul următor.

"Sunt ticve, ele în momentul în care sunt culese de pe câmp au 10 kilograme, însă în timp se lemnifică. Adică ele sunt lemn acum. Se păstrează toată viaţa, nu se mai strică. Acestea sunt nişte vaze. Sunt sculptate de mătuşa mea şi pictate de mine", spune Ana Balea, artist plastic.

Nu au lipsit nici decorurile de sezon

"Am adus dovleci din mai multe soiuri, mai multe tipuri, ceea ce nu vezi în fiecare zi la piaţă. Avem şi produse de sezon, plăcintă cu dovleac, cafea cu aromă de dovleac, supă cremă", explică Andreea Radu, organizatoare.

"Eram curioşi să vedem despre ce e vorba. Încercăm în fiecare weekend să ieşim. Sculptăm dovleac! Îmi place pentru că e distractiv. Ne bucurăm de vreme", spun oamenii.

Târgul de Dovleci din centrul Capitalei e în acest an la a 5-a ediţie.