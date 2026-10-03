Stegarul Dac, cercetat pentru ultraj. Ar fi lovit un jandarm la Arestul Central, unde este Călin Georgescu

"Stegarul Dac", cunoscut activist şi prezent la majoritatea manifestaţiilor publice, susținător al lui Călin Georgescu, este cercetat pentru ultraj, după ce ar fi agresat un jandarm aflat în timpul serviciului, în apropierea Arestului Central din București.

Incidentul ar fi avut loc vineri seară, în jurul orei 19:15, în Sectorul 4. Potrivit Poliției Capitalei, un bărbat ar fi lovit cu mâinile, în zona spatelui, un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, în timp ce acesta participa la menținerea ordinii și siguranței publice.

Polițiștii Secției 14 au fost sesizați în jurul orei 19:30 de către reprezentanții Jandarmeriei Române cu privire la incidentul produs în fața Arestului Central al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Bărbatul a fost identificat ca fiind Avrămuţă Cezar Cătălin Avrămuţă, care se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Acesta a fost condus la sediul Secției 14 Poliție pentru continuarea cercetărilor.

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Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care a început cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Ulterior, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au fost desemnați să efectueze cercetările în acest caz.

Procurorul a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Sâmbătă, 3 octombrie, acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Susținătorii lui Călin Georgescu protestează în zona Arestului Central din București de la momentul în care acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Jandarmeria București a anunțat joi că a aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 38.000 de lei, persoanelor care s-au adunat în zona Arestului Central pentru a-și manifesta susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Într-unul dintre cazuri, jandarmii au sesizat organele de urmărire penală cu privire la portul unor obiecte periculoase. De asemenea, autoritățile au anunțat că vor sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, întrucât la manifestații au fost prezenți și copii.

Pentru desfășurarea manifestațiilor în condiții de siguranță, jandarmii au delimitat un spațiu destinat protestatarilor, astfel încât să fie menținut accesul către imobilele rezidențiale din zonă și către sediul Arestului Central.