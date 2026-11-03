Scumpirile ne ajung din urmă chiar şi când lăsăm mașina acasă! După ce carburanții le-au golit buzunarele șoferilor, acum a venit rândul celor care merg cu transportul public să plătească mai mult. Asta se întâmpla la Cluj, unde de la începutul acestei luni o călătorie cu autobuzul este mai scumpă.

Este vorba despre o creștere cu 25% pentru biletele de autobuz și abonamentele celor care circulă între Florești și Cluj-Napoca. Practic, ruta pe care e cea mai mare nevoie de transport în comun, pentru că cei mai mulți oameni din Florești lucrează în Cluj-Napoca, iar naveta cu mașina e ceva de coșmar din cauza traficului.

Astfel, de la 1 noiembrie, un bilet de autobuz între Florești și Cluj costă 5 lei sau 7 lei dacă se continuă călătoria și pe o linie din oraș. Tot cu 25% s-au scumpit și abonamentele pe această rută, iar cel mai ieftin costă acum 146 lei.

Autoritățile locale din Florești spun că au fost nevoite să majoreze aceste prețuri, în primul rând pentru că nu au mai făcut-o din anul 2018, când totul era mult mai ieftin, și în al doilea rând, mai bine de jumătate din prețul unui bilet este compensație de la bugetul local, iar dacă nu ar fi fost făcută această majorare din cauza scumpirilor cu combustibilul, cele 5 milioane de lei, cât sunt compensațiile acum anual, ar fi trebuit practic dublate.

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Va costa mai mult o călătorie și pentru cei care nu circulă cu autobuzul, dar preferă taxiul, pentru că vineri Consiliul Local din Cluj-Napoca va dezbate un proiect care crește tarifele maximale la transportul cu taxiul de la 4 lei la 4,6 lei pe kilometru în timpul zilei și la 5 lei în timpul nopții.