Ordin de protecție într-un liceu din Bistrița. Un elev de 15 ani ar fi fost bătut și amenințat de un coleg

Un elev de 15 ani din Bistrita-Năsăud a obţinut ordin de protecţie faţă de un coleg de şcoală care l-a agresat. Tatăl băiatului a făcut plângere la poliţie, iar anchetatorii au deschis un dosar penal

Demersurile poliţiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean Bistriţa-Năsăud au început, în acest caz, după ce tatăl unui elev de 15 ani a reclamat că fiul său a fost agresat, în repetate rânduri, de către un coleg în vârstă de 14 ani.

Ordin de protecţie la şcoală

„La data de 26 octombrie a.c., poliţiştii din Bistriţa au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi fost agresat fizic în timp ce se afla la şcoală, într-un liceu din Bistriţa. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în perioada 21–23 octombrie a.c., minorul ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de către un coleg de clasă, în vârstă de 14 ani”, informează, marţi, oficialii IPJ Bistriţa-Năsăud.

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Pentru protejarea acestuia, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, conform prevederilor legale. În plus, Poliţia a deschis dosar penal, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele şi a dispunerii măsurilor legale.