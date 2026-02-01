Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A încălcat ordinul de protecţie şi a dat buzna în casa fostei sale iubite. Bărbatul din Braşov a fost reţinut

Un bărbat din Râșnov a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție intrând fără drept în locuința fostei partenere și agresând-o verbal.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 17:42
A încălcat ordinul de protecţie şi a dat buzna în casa fostei sale iubite. Bărbatul din Braşov a fost reţinut Masina de poliţie pe o stradă din Bucureşti - Profimedia

„La data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, polițiștii râșnoveni au fost sesizați telefonic de către o femeie, care semnala faptul că fostul său partener ar fi pătruns, fără drept, în imobilul acesteia și i-ar fi adresat injurii, deși pe numele său fusese emis un ordin de protecție de către instanța de judecată, ca urmare a unor măsuri de protecție dispuse anterior de polițiști”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

A încălcat ordinul de protecţie

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că bărbatul avea obligația de a păstra o distanță minimă față de persoana vătămată și interdicția de a lua legătura cu aceasta, măsuri pe care le-ar fi încălcat prin pătrunderea în locuința femeii.

Articolul continuă după reclamă

În urma incidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a dispusă continuarea urmăririi penale.

„Cercetările, în acest caz, urmează a fi continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, conchide IPJ Brașov.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brasov ordin de protectie
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » A încălcat ordinul de protecţie şi a dat buzna în casa fostei sale iubite. Bărbatul din Braşov a fost reţinut