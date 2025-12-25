Liderii lumii s-au întrecut şi anul acesta în mesaje de Crăciun în care au vorbit despre pace. Donald Trump nu a uitat nici de rivalii politici. El a transmis că urează Crăciun Fericit şi democraţilor, pe care i-a numit gunoaie. Un mesaj neobişnuit de Crăciun a venit de la Volodimir Zelenski. Aflat de aproape patru ani în război, el a părut să sugereze că are un singur vis: ca Vladimir Putin să moară.

În stilul cu care deja ne-a obişnuit, Donald Trump a combinat urările de Crăciun cu jignirile la adresa rivalilor democraţi.

"Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga, care fac tot posibilul să ne distrugă ţara, dar eşuează lamentabil. Nu mai avem graniţe deschise, bărbaţi în sporturi feminine, transgender pentru toată lumea sau autorităţi slabe de aplicare a legii. Suntem din nou respectaţi, poate ca niciodată până acum. Dumnezeu să binecuvânteze America!!!" a scris preşedintele american Donald Trump.

Apoi, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Donald Trump, alături de Melania, au vorbit la telefon cu copii din întreaga ţară. Nici în discuţiile cu cei mici, liderul de la Casa Albă nu a uitat de mesajele politice. A explicat că NORAD îl urmăreşte pe Moş Crăciun ca să se asigure că nu e un Moş rău care vrea să se infiltreze în Statele Unite, o referire la politica sa anti-imigraţie.

"Îl urmărim pe Moş Crăciun în toată lumea. Vrem să ne asigurăm că Moşul este cuminte. Că este o persoană bună. Vrem să ne asigurăm că nu este un agent infiltrat, că nu intră în ţara noastră un Moş Crăciun rău. Aşa că am aflat că Moş Crăciun e bun, Moş Crăciun te iubeşte" a fost explicaţia lui Donald Trump.

Mesajul lui Zelenski de Crăciun

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis că de acest Crăciun, toţi ucrainenii se roagă pentru pace, cum o fac de patru ani încoace în fiecare zi, şi mai visează la ceva - o lume fără Vladimir Putin.

"Azi împărtăşim cu toţii un vis. Şi formulăm o singură dorinţă: «El (Vladimir Putin, n.r.) să piară», ne spunem cu toţii în gând. Însă atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles, cerem ceva mai mare. Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm!" a fost urarea liderului ucrainean.

Şansele de pace sunt însă minime. Kremlinul a transmis că a primit planul de pace al americanilor şi că îl analizează, dar nu ar fi mulţumiţi de el. Cu toate acestea, Vladimir Putin i-a scris lui Donald Trump pentru a-i ura Crăciun Fericit.

Regele Charles, mesaj despre pace şi reconciliere

Despre pace a vorbit în mesajul de Crăciun şi regele Charles.

"Acea rugăciune pentru pace şi reconciliere, de a-i trata pe alţii aşa cum vrem noi să fim trataţi, cum a răsunat pe câmpurile de la Betleem, acum 2.000 de ani, răsună la fel şi azi acolo şi în întreaga lume. Este o rugăciune şi pentru vremurile şi comunităţile noastre, în timp ce călătorim prin această viaţă. Aşadar, cu aceste cuvinte şi din toată inima mea, vă doresc tuturor un Crăciun cât mai liniştit şi foarte fericit" a spus Regele Charles.

Mesajul regelui s-a încheiat cu un colind interpretat de un cor din Ucraina.

