Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au dus în cap. De ce nu renunță totuşi Putin la război

Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025. Este cel mai redus nivel de după iulie 2020, conform datelor Ministerului de Finanțe, citate de Reuters. Pentru a compensa că veniturile din petrol și gaze au scăzut cu aproape 25% anul trecut, Kremlinul a crescut taxele și a mărit deficitul. Cu toate acestea, deficitul rămâne unul gestionabil şi chiar dacă există nemulțumiri în rândul oamenilor de afaceri sau al populației, acestea nu sunt suficient de puternice pentru a-l determina pe Vladimir Putin să renunțe la război, explică The New York Times.

Guvernul rus a obținut luna trecută venituri de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), față de 447,8 miliarde de ruble în decembrie, din cauza cotațiilor mai scăzute la țiței și a aprecierii rublei. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu, potrivit Reuters.

Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2020

Prețul mediu al petrolului rusesc a fost de 39 de dolari pe baril în decembrie 2025, în scădere de la peste 57 de dolari în august 2025, potrivit ministerului Economiei. În plus, rubla a rămas puternică datorită restricțiilor la importuri și dobânzii ridicate de politică monetară. Rubla a crescut cu aproximativ 45% față de dolarul american în 2025. Dar o rublă puternică înseamnă că guvernul primește mai puțini bani pentru fiecare baril de țiței vândut.

Războiul din Ucraina a determinat Occidentul să introducă mai multe sancțiuni pentru a scădea veniturile din petrol și gaze ale Rusiei. Declinul sporește dificultățile cu care se confruntă guvernul de la Moscova, inclusiv majorarea deficitului bugetar. Anul trecut, deficitul bugetar s-a situat la 5.600 miliarde de ruble, adică 2,6% din PIB. Deşi a crescut şi e prognozat să crească în continuare, la acest nivel, el este considerat acceptabil și sustenabil, în termeni economici internaționali.

Pentru acest an, veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt estimate la 8.920 miliarde de ruble, în timp ce veniturile bugetare totale sunt previzionate la 40.283 miliarde de ruble. Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.

De ce nu renunţă Vladimir Putin la război

Pentru a acoperi încăsările reduse din petrol şi gaze, Kremlinul a apelat la majorarea taxelor, cele pentru cetățeni, companii mari şi afaceri mici, explică The New York Times. Deşi nu este prima dată când Putin este nevoit să gestioneze o scădere a prețului la petrol, în trecut el a avut mai multe opțiuni.

Până acum, nu există semne că nemulțumirile pe care le generează aceste creşteri de taxe în rândul oamenilor de afaceri sau al populației ar fi suficient de puternice pentru a-l face pe Vladimir Putin să renunţe la război.

Războiul din Ucraina costă Rusia peste 170 de miliarde de dolari pe an

Însă, pe măsură ce economia stagnează, poporul rus va trebui să suporte din ce în ce mai mult din povara unui război care a ajuns să coste Moscova peste 170 de miliarde de dolari pe an. "Situația este gestionabilă. Dar nimeni nu se simte confortabil" a explicat economistul rus Evgheni Nadorshin.

Anul acesta se fac 27 de ani de când Putin e la putere în Rusia. De-a lungul anilor el s-a mândrit că a crescut economia rusă prăbuşită după destrămarea Uniunii Sovietice, reducând datoriile, micşorând impozitele și ținând sub control inflația.

O economie puternică bazată pe petrol i-a permis lui Putin să le ofere ruşilor un nivel de trai mai bun. Planul Kremlinului a fost acela că dacă oamenii trăiesc mai bine din punct de vedere economic, nu vor protesta la măsuri şi decizii autoritare. Acum, aceasta stabilitate economică cultivată cu grijă se fracturează, subliniază NYT.

