Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc joi noapte, în jurul orei 00:40, în parcarea unui centru comercial din comuna Florești, județul Cluj. Un autoturism s-a răsturnat și a ajuns direct pe linia de drive-thru a unui restaurant cu specific asiatic.

A intrat la drive-thru cu roțile în sus. Un bărbat fără permis s-a oprit cu mașina în ușa unui restaurant

Imaginile surprinse după accident arată mașina răsturnată chiar lângă intrarea restaurantului, într-un decor care pare desprins dintr-o scenă de film.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD.

"La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 00.40, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1E60, la km 483, în localitatea Florești. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, care conducea un autoturism din direcția Gilău înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, ulterior cu peretele unui magazin aflat în parcarea centrului comercial din localitatea Florești", a transmis IPJ Cluj.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri, un bărbat de aproximativ 55 de ani, pasager în autoturism, a suferit răni ușoare. Acesta nu a fost încarcerat, însă a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Bărbatul de 38 de ani care se afla la volan a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰