Iadul câinilor din Dolj. Sute de animale sunt ținute în frig și înfometate până se sfâșie între ele

Caz revoltător de cruzime împotriva animalelor, ignorat de autorităţi într-un sat din Dolj. Localnicii spun că într-un adăpost improvizat sunt sute de câini abandonaţi în noroi şi moloz, îngheţaţi şi înfometaţi până ajung să se sfâşie între ei.

Poliția a făcut verificări după ce un vecin a sesizat faptul că proprietarul adăpostului improvizat deține mai mulți câini, iar condițiile de bunăstare a acestora nu ar fi respectate. Oamenii din zonă au povestit că de mai mulți ani, în acest adăpost sunt ținuți 200 de câini în condiții rele.

Mai mult, oamenii au filmat câini morți, înghețați și abandonați. Vecinii au mai povestit că au asistat la scene în care animalele ajung să se mănânce între ele. În cursul zilei de miercuri, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au efectuat un control în urma căruia au descoperit cadavrele a doi câini.

În urma verificărilor a fost deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, iar proprietarul adăpostului a fost amendat cu 5.000 de lei pentru că nu a asigurat îngrijirea animalelor deținute.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

