Dacă nu v-aţi decis unde să petreceţi Valentine's Day, vă aducem noi câteva propuneri de nerefuzat. Pentru cei care îşi doresc un moment de relaxare şi aer curat de munte, hotelierii din Braşov îi aşteaptă cu momente de răsfăţ la SPA sau o baie în piscinele încălzite. Şi pe litoral atmosfera rămâne la fel de inedită: o cină romantică cu vedere la mare sau o baie în jacuzzi sunt doar câteva dintre ingredientele unei zile perfecte.

Februarie vine la pachet cu planuri, iar Valentine's Day e scuza perfectă pentru o escapadă în doi. Pentru cei care vor să combine adrenalina de pe pârtie cu romantismul unei seri speciale, Brașovul este alegerea ideală.

"Un sejur romantic de relaxare în cuplu, un platou de brânzeturi şi vinuri, din partea casei, momente de relaxare la SPA în piscină sau în jacuzzi fitness, un masaj în cuplu de două ore, o cină romantică", spune Mihai Moisescu, reprezentant hotel.

"Mic dejun, inclus, cină romantică, aranjament romantic în cameră, plus acces la un jacuzzi exterior, unde oaspeţii vor avea şampanie şi un platou de fructe", spune Bianca Socal, reprezentantă hotel.

Şi cum distracţia merge de minune cu relaxarea la SPA, nu e de mirare că în acest an, acest răsfăţ are mare căutare.

"Zona de SPA oferă un spaţiu generos de relaxare cu piscină interioară, jacuzzii interior, jacuzzii exterior. Saune umede, uscate", spune Mihaela Moraru, coordonatoare SPA.

Şi cum dragostea trece prin stomac, evident că nu vor lipsi nici preparatele culinare, unde secretul bucătarului este un strop de dragoste.

"Un muşchi de vacă, acompaniat de o smochină, un piure de cartofi dulci şi un sos madeira. Un piept de raţă cu fuagra, acompaniat de aceeaşi smochină, cu un sos dulce. Iar ca desert vom avea o inimă răcoritoare, o inimă dulce, care este cu o cremă de mascarpone şi o spumă de zmeură", spune Laura Mihalache, chef bucătar.

Un weekend de două nopți în hotelurile din Poiana Braşov pornește de la puțin peste 230 de euro și poate ajunge până la 400. Însă trebuie să vă grăbiţi: gradul de ocupare este deja de 85 %.

Pentru cei care preferă sunetul valurilor în locul zăpezii, litoralul promite aceeași atmosferă romantică.

"Oferta este cu pachet all-inclusiv, pentru minimum două nopţi. Vor avea, bineînţeles, acces la zona de SPA, piscină interioară. Vor avea muzică pentru petrecerea din seara de 14 februarie. Vor avea şi un foto corner, unde pot să imortalizeze momentele plăcute cu cei dragi", spune Alexandra Bălăucă, şef recepţie hotel Eforie.

"Masaj intuitiv, cu ulei de trandafir şi ulei de lavandă. O cină romantică pentru cei îndrăgostiţi cu muzică live", spune Cristina Calispera, manager hotel Mamaia.

Pentru un weekend romantic la mare tarifele pornesc de la aproximativ 1.500 de lei și pot urca şi aici până spre 400 de euro. Chiar și așa, camerele s-au ocupat integral, semn că îndrăgostiții n-au stat deloc pe gânduri.

