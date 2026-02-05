Veste bună pentru microbişti de la Ambasada SUA în România. Cum se vor obţine vizele
Ambasada SUA în România vine cu o veste bună pentru iubitorii fotbalului din ţara noastră care vor să fie la vară pe stadioanele Campionatului Mondial.
Fanii care şi-au cumpărat bilete pentru Campionatul Mondial organizat de SUA, Canada şi Mexic vor fi trecuţi pe o listă specială şi vor avea acces prioritar la obţinerea vizelor pentru Statele Unite. Ambasada SUA mai precizează că toţi aplicanţii pentru vize vor trece prin procesul de verificare obligatoriu.
Naţionala României nu are încă locul asigurat la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial se va desfăşura în această vară, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Este prima competiţie care participă 48 de echipe. Toate meciurile de la Campionatul Mondial din 2026 vor putea fi urmărite pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
Naţionala României nu are încă locul asigurat la Campionatul Mondial. Pentru a ajunge la Campionatul Mondial, "tricolorii" vor juca împotriva Turciei pe 26 martie, iar dacă vor trece de naţionala turcă vor juca meciul decisiv pentru calificare împotriva câştigătoarei dintre Kosovo şi Slovacia.
