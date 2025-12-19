Antena Meniu Search
Video Paradox românesc: Trotinetiştii, obligaţi la poliţe RCA, dar nu au unde să le plătească. Amenzi de 2000 de lei

Misiune dificilă pentru trotinetiştii care trebuie să încheie poliţe RCA. Legea care îi obligă să aibă o astfel de poliţă a intrat în vigoare dar nu prea au de unde să cumpere asigurarea. Majoritatea firmelor de asigurări care pun la vânzare poliţe RCA nu au încă opţiune pentru trotinetele electrice. În lipsa asigurării, utilizatorii trotinetelor electrice riscă amenzi usturătoare.

de Ana Grigore

la 19.12.2025 , 14:28

Legea nu face excepţie, aşa că cei care merg cu trotinetele şi sunt prinşi că nu au asigurare RCA pot primi amenzi de până la 2000 de lei.

Asigurări între 300 de lei şi 2000 de lei

Deşi utilizatorii de trotinete sunt obligaţi de aproximativ o săptămână să aibă asigurare RCA, majoritatea firmelor de asigurări nu au încă tehnologia necesară pentru a vinde acest tip de asigurare, unii asiguratori nu vând deloc momentan, în timp ce alţii vând dar la preţuri foarte diferite.

De exemplu, pentru o asigurare anuală pentru o trotinetă putem plăti între 300 de lei şi 2000 de lei pentru acelaşi tip de trotinetă, în funcţie de brokerul pe care îl alegem. 

Singura soluţie pentru cei care circulă cu trotinetele electrice şi nu vor să primească amendă este să se înscrie online, să completeze formularele de pe siteul firmelor de asigurări care au anunţat că pregătesc astfel de poliţe şi să păstreze dovada că au făcut demersurile necesare pentru a încheia o astfel de poliţă. 

Ana Grigore
rca trotinete polite
