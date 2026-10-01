Fabrica de armament Tohan de la Zărneşti nu face faţă cererii şi pregăteşte mărirea capacităţii de producţie

Fabrica de armament Tohan S.A. Zărneşti se pregăteşte să repună în funcţiune o parte din instalaţiile vechi, nefolosite de decenii, în contextul actual al cererii tot mai accentuate de muniţie explozivă.

Astfel, conducerea fabricii are un proiect de repunere în funcţiune a instalaţiei de încărcare prin şnecuire, o investiţie estimată la 258.588 de euro, care în prezent, se află în etapa avizării la Direcţia Judeţeană de Mediu Braşov.

"Obiectivul general al proiectului este repunerea în funcţiune a instalaţiei deţinută de Tohan SA, pusă în funcţiune în 1994 şi utilizată până la începutul anilor 1990. (...) Pentru atingerea acestui obiectiv se vor efectua lucrări de reparaţii şi mentenanţă care vizează remedierea degradării şi uzurii provocate de trecerea timpului. Lucrările vor include înlocuirea componentelor afectate şi alinierea instalaţiei la standardele tehnice actuale, fără a modifica destinaţia iniţială a instalaţiei", se arată în documentele depuse, recent, de companie, la DJM Braşov.

Totodată, în documentele citate se precizează că investiţia este necesară pentru a "răspunde solicitărilor în creştere", "având în vedere cererea tot mai accentuată de muniţie explozivă generată de contextul actual geopolitic şi necesităţile strategice ale partenerilor".

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Conform aceloraşi documente, conducerea estimează finalizarea lucrărilor de repunere în funcţiune a instalaţiei până în 2027.

Încărcarea prin şnecuire reprezintă un procedeu mecanic de dozare, transport şi îndesare a unor pulberi sau substanţe granulare/explozive în corpul proiectilelor sau al altor elemente de muniţie.

Din demersurile conducerii fabricii de la Zărneşti pentru mărirea capacităţii de producţie a explozibililor face parte şi proiectul de retehnologizare a liniei de galvanizare, demarat la începutul anului, o investiţie de aproxmativ 30 de milioane de lei.

Fondată în anul 1938, fabrica de la Zărneşti din judeţul Braşov a făcut parte din celebrul grup industrial Malaxa. Ulterior, în perioada comunistă, a fost cunoscută sub numele de Uzina "6 Martie", iar după 1989 şi până în 1998, ca Uzina Mecanică Tohan.

Aici s-au produs, timp de peste opt decenii, rachete aer-sol, muniţie de artilerie, bombe şi focoase pentru rachete, grenade de mână şi elemente pirotehnice, iar în vremea comunismului, pe lângă producţia de bază, s-au fabricat şi bicicletele Pegas şi motoretele Mobra.