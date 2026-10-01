Decizie radicală luată de Cristiano Ronaldo, după ce s-ar fi simţit trădat de selecţionerul Jorge Jesus

Finalul de carieră al legendarului Cristiano Ronaldo pare să fie afectat de un scandal monstru produs la naţionala de fotbal a Portugaliei.

Cristiano Ronaldo ar fi plecat din cantonamentul naţionalei de fotbal a Portugaliei - Profimedia

Uitat pe banca de rezerve la meciul cu Norvegia din UEFA Nations League şi câştigat, 2-1, de coechipierii săi, Cristiano Ronaldo a sărit peste mai multe şedinţe de pregătire ale echipei sale. Iniţial s-a spus că i-a lipsit echipamentul cu care acesta trebuia să se pregătească individual sau că starul portughezilor se pregăteşte separat, la sala de forţă a bazei în care sunt cantonaţi coechipierii săi.

Totuşi, încet, dar sigur, au ieşit la iveală detalii pe care mulţi le anticipau. Deşi nu mai este la prima tinereţe, lui Cristiano Ronaldo nu i-a picat deloc bine că nu a fost folosit în meciul cu Norvegia, astfel că între el şi selecţionerul Jorge Jesus a izbucnit un adevărat scandal.

Pedro Proenca, şeful Federaţiei Portugheze de Fotbal, s-a deplasat de urgenţă în cantonamentul naţionalei de fotbal a Portugaliei, pentru a media conflictul dintre cei doi, însă nu a avut succes.

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S-a vehiculat scenariul conform căruia Jorge Jesus şi Cristiano Ronaldo au dat-o la pace. Starul i-ar fi reproşat selecţionerului că l-a ţinut 30 de minute la încălzire, în meciul cu Norvegia, fără să-l utilizeze, iar Jorge Jesus şi-ar fi cerut scuze şi chiar i-ar fi promis că îşi va cere şi public scuze, în conferinţa de presă de dinaintea meciului Danemarca - Portugalia de joi seara, din UEFA Nations League.

Cum însă scuzele publice ale lui Jorge Jesus nu au mai venit, jurnalistul spaniol Edu Aguirre anunţă că starul portughezilor s-a simţit trădat şi a decis să părăsească de urgenţă cantonamentul naţionalei de fotbal a Portugaliei.

Se vehiculează inclusiv posibilitatea ca atacantul să fie suspendat de Federaţia Portugheză de Fotbal, însă cei mai mulţi dintre oamenii de fotbal sunt de părere că jucătorul de aproape 42 de ani ar trebui să-i urmeze exemplul lui Lionel Messi şi pur şi simplu să-şi anunţe oficial retragerea din echipa naţională.