Impactul devastator a fost suprins de camerele din zonă. Pe imagini se observă cum maşina în care se afla întreaga familie din judeţul Mureş a pătruns pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal de autocar. "A depăşit linia continuă, eu am crezut că evită o groapă sau o piatră. Am încercat să trag spre dreapta cât am putut şi m-a acroşat în spate", povesteşte un bărbat.

Accident cumplit pe centura Aleșd, în Bihor. Soţi morţi în urma unui impact devastator

La volanul maşinii era un bărbat de 47 de ani. În spatele lui, soția, de aceeași vârstă. Ambii și-au pierdut viața. Chiar dacă salvatorii au încercat zeci de minute să-i resusciteze, totul a fost în zadar. Atât bărbatul, cât şi femeia au fost declaraţi morţi. Pe scaunul din dreapta faţă era fiul lor, care a reuşit să iasă singur din maşina făcută praf. Pe bancheta din spate se afla fiul acestuia, de doar 5 ani. Din fericire, băiețelul a fost găsit conștient și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"Era un băiat mai înalt cu copilul în braţe şi îl lăsase întins pe asfalt şi l-am ajutat. I-am luat copilul şi el s-a dus la părinţi să vadă dacă poate să îi scoată", povesteşte un tânăr.

"Urmează să fie internat pentru a i se acorda îngrijirile suplimentare şi tratamentul necesar", a declarat Natalia Hrihonișan, medic UPU SMURD. În autocar se aflau 10 persoane, care se întorceau de la muncă din străinătate și mergeau spre Suceava. "Persoanele din autocar s-au autoevacuat", a transmis Samuel Bila, ISU Crișana. Traficul pe centura Aleșdului a fost blocat minute în şir, iar acum poliţiştii urmează să stabilească exact cauzele probabile ale accidentului.

