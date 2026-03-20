Patriarhul Filaret a murit la 97 de ani. A condus de-a lungul vieţii şi Biserica Rusă, şi Biserica Ucrainei

Filaret, pe numele său de mirean Mihailo Denisenko, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului, a încetat din viaţă la vârsta de 97 de ani. Moartea sa a fost anunţată astăzi de Mitropolitul Epifanie.

Biserica Ortodoxă Ucraineană, Patriarhia Kievului, anunţă moartea Patriarhului Filaret. Acesta împlinise în luna ianuarie venerabila vârstă de 97 de ani. El s-a retras de la conducerea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei în 2019, rămânând cu titlul de Partiarh emerit, în timp ce Patriarhul de la Constantinopol l-a recunoscut ca Mitropolit al Kievului.

"Astăzi, cu profundă tristeţe şi regret în inima mea, ca şi în inimile multor ucraineni, s-a încheiat călătoria pământească a Sanctităţii Sale Patriarhul Filaret", a scris Epifanie pe reţelele de socializare.

Patriarhul Filaret fusese spitalizat în urma înrăutăţirii stării sale de sănătate provocate de mai multe afecţiuni cronice legate de vârsta sa înaintată.

"Inima Patriarhului Filaret s-a oprit, dar rugăciunea şi amintirea lui rămâne pentru totdeauna în Biserica Ortodoxă Ucraineană autocefală. Fie ca amintirea lui să fie luminoasă şi veşnică, iar sufletul său să se bucure în ceruri de roadele pe care fapta sa bună aici pe pământ le-a dat", a mai spus Epifanie.

Cine a fost Patriarhul Filaret

Filaret Denisenko a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria Bisericii din ţara vecină. El a fost în anii '60 Episcop de Viena, pentru ca mai apoi să meargă la Moscova, în vremea URSS, pentru a conduce pentru scurt timp Biserica Ortodoxă Rusă. După prăbuşirea URSS, el a cerut autocefalia bisericească a Ucrainei, ceea ce a dus la un conflict deschis cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care în cele din urmă l-a şi excomunicat.

Filaret a condus apoi Biserica Ortodoxă autocefală a Ucrainei, fiind reprimit în rândul clerului de la Constantinopol în 2018, după ce Patriarhia Constantinopolului a retras excomunicarea - o decizie care, evident, a stârnit nemulţumirea Bisericii Ortodoxe Ruse.

Filaret, "duşmanul" numărul 1 pentru Moscova

În 2018, Patriarhul Filaret a stârnit din nou nemulţumirea Moscovei după ce a declarat că vizează integrarea în Biserica Ortodoxă Ucraineană a tuturor parohiilor din această ţară.

"Așteptările noastre sunt: în primul rând, unificarea ortodoxiei ucrainene într-o singură Biserică Ortodoxă Ucraineană. După unificare, să fie ales Întâistătătorul acestei Biserici Ortodoxe Ucrainene unite. Apoi, să-i fie oferit tomosul de autocefalie Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Așteptăm să primim acest tomos de la Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. După ce vom crea o biserică unificată, va începe procesul de alipire la Biserica ucraineană a parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse a Patriarhatului din Moscova. Dar această unificare, mai bine zis alipire a parohiilor Patriarhatului Moscovei, va fi benevolă, fără orice fel de violență, pentru că noi vedem că Moscova dorește să creeze probleme religioase, pentru ca apoi să se amestece în afacerile interne nu numai ale bisericii ucrainene, dar și ale statului ucrainean", spunea el la vremea respectivă, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

