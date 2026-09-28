Leguma care costă mii de dolari pe kilogram. Se găseşte greu şi este vânată în anumite perioade ale anului

Este considerată o adevărată delicatesă, se găseşte greu, iar cele mai valoroase exemplare pot ajunge la preţuri de mii de dolari pe kilogram. Unele dintre aceste rarităţi cresc inclusiv în pădurile din Ucraina, unde găsirea lor poate deveni o adevărată vânătoare de comori.

Leguma pentru care se plătesc mii de dolari. Se găseşte greu şi este vânată în anumite perioade ale anului - Shutterstock

Ciupercile nu sunt doar gustoase, ci şi extrem de scumpe. Unele soiuri rare se vând cu sute şi chiar mii de dolari pe kilogram. Sunt servite în porţii mici în cele mai bune restaurante din lume, iar căutarea anumitor exemplare se poate transforma într-o adevărată vânătoare de comori.

Cele mai apreciate sunt cele greu de găsit, imposibil sau dificil de cultivat artificial, precum şi cele care au o aromă aparte şi un sezon foarte scurt.

Unele dintre aceste ciuperci extrem de valoroase pot fi găsite şi în pădurile din Ucraina.

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Care este cea mai scumpă ciupercă din lume

Când vine vorba despre cele mai scumpe ciuperci comestibile, una dintre primele menţionate este trufa albă.

Preţul său depinde de sezon, dimensiune, calitate şi de cât de bogată este recolta, iar cele mai bune exemplare pot ajunge la mii de dolari pe kilogram. Trufa albă creşte sub pământ, în simbioză cu rădăcinile anumitor copaci.

Nu poate fi observată cu uşurinţă în timpul unei plimbări obişnuite prin pădure, motiv pentru care pentru găsirea ei sunt folosiţi câini special dresaţi. Cele mai apreciate sunt trufele cu aromă puternică, formă regulată şi fără deteriorări. Un alt motiv pentru preţul ridicat este faptul că aroma lor începe să se piardă rapid după recoltare. Din acest motiv, prospeţimea este extrem de importantă.

Trufa neagră, "diamantul negru" al gastronomiei

Un alt reprezentant celebru al ciupercilor scumpe este trufa neagră, supranumită şi „diamantul negru”.

Este ceva mai accesibilă decât trufa albă, însă rămâne un produs de lux. Preţul trufelor negre diferă foarte mult în funcţie de sezon şi calitate. Potrivit TCH, preţurile pot varia de la câteva sute până la peste o mie de dolari pe kilogram.

Spre deosebire de trufele albe, cele negre suportă mai bine temperaturile ridicate în timpul gătirii. Din acest motiv, pot fi folosite într-o gamă mai largă de preparate calde. Chiar şi o cantitate mică poate fi adăugată în paste, preparate cu carne, sosuri, ouă sau risotto.

Printre cele mai valoroase ciuperci care pot fi găsite în Ucraina se numără trufele. Acestea au fost descoperite în pădurile din vestul ţării, inclusiv în Carpaţi şi Transcarpatia. Există, de asemenea, relatări despre trufe găsite în păduri de stejar şi fag din alte regiuni. Trufele nu cresc la suprafaţă, ci sub pământ, astfel că sunt foarte greu de găsit fără cunoştinţe speciale.

Ele trăiesc în simbioză cu rădăcinile copacilor şi depind de anumite condiţii de sol şi climă.

Matsutake poate costa mii de dolari

O altă ciupercă renumită pentru preţul ridicat este matsutake. Este extrem de apreciată în Japonia, unde este considerată o delicatesă de sezon şi un simbol al toamnei. Cele mai bune exemplare japoneze de matsutake pot ajunge la preţuri de câteva mii de dolari pe kilogram.

Costul ridicat este explicat prin raritatea ciupercii, condiţiile speciale în care creşte şi dificultatea de a o găsi. Matsutake apare în special în păduri vechi de pini şi trăieşte în legătură cu rădăcinile copacilor.

Este apreciată pentru aroma foarte puternică, picantă, cu note dulci şi răşinoase.

În Ucraina, în 2020 a fost semnalată găsirea unor exemplare de matsutake în regiunea Ivano-Frankivsk, în apropiere de Kosovo.

Pe lista ciupercilor sălbatice valoroase se află şi aşa-numitele ciuperci zbârcite. Acestea apar primăvara şi au o pălărie caracteristică, cu aspect încreţit. Preţul lor este considerabil mai mic decât cel al celor mai bune trufe, însă pe pieţele specializate, mai ales în formă uscată, pot ajunge să fie destul de scumpe.