Patru şefi de firme de ride-sharing, urmăriţi penal pentru evaziune. Unul ar fi cheltuit banii la păcănele

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpatul M.C.D., administrator al mai multor societăți comerciale, acuzat de comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, se arată într-un comunicat al DNA.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea acelorași infracțiuni.

Surse Observator au declarat că persoana plasată sub control judiciar în ancheta DNA ar fi Daniel Mârza, din Iași. Potrivit surselor, acesta este administratorul cu cele mai multe firme implicate în mecanismul de evaziune fiscală, fiind acuzat că nu declara veniturile și nu plătea șoferii angajați. O parte semnificativă din sumele încasate ar fi fost cheltuită pe jocuri de noroc.

"În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul M.C.D. în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu suspecții B.I. și C.A., în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori", precizează procurorii DNA.

Astfel, prin nedeclararea veniturilor și neînregistrarea acestora în evidențele contabile, prejudiciul adus bugetului de stat ar fi de 21.190.655 lei, reprezentând taxe și contribuții salariale.

Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea inculpatului M.C.D. și a celor trei suspecți, ar fi fost înființate nouă firme de transport alternativ care au colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi activi pe platforme de tip ride-sharing, dintre care doar o mică parte aveau forme legale de angajare. Într-unul dintre cazuri, din 1.025 de șoferi, doar 193 figurau ca angajați.

În perioada în care se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, printre care să nu părăsească țara fără acordul procurorilor DNA, să se prezinte la audieri și să nu comunice cu persoanele din dosar. În caz de nerespectare cu rea-credință, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arestare preventivă.

Direcția Națională Anticorupție precizează că urmărirea penală și punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

