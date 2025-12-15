S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat

A fost stabilită cauza morții elevului de 18 ani de la Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara, găsit fără viață în locuința sa, la câteva ore după ce se întorsese de la o petrecere de majorat. Potrivit concluziilor medicilor legiști, tânărul a murit în urma unui infarct, survenit brusc, în timp ce se afla acasă.

Inima lui Marco Iacsin, elev în clasa a XII-a la Liceul Nikolaus Lenau, din Timişoara, a încetat să mai bată, potrivit legiştilor, după ce acesta a suferit un infarct. El se odihnea după ce a ajuns acasă, de la un majorat la care participase în noaptea de vineri spre sâmbătă, transmite News.ro.

Mama sa a plecat de acasă sâmbătă dimineaţă, ştiind că fiul său se odihneşte, după ce s-a întors de la majorat, iar când a revenit acasă, în jurul orei 16.00, femeia şi-a găsit fiul fără suflare. A sunat imediat la numărul de urgenţă 112, însă medicii sosiţi la faţa locului au constatat decesul băiatului.

Mama le-a povestit poliţiştilor că băiatul ei era bine când a ajuns acasă, nu băuse la petrecere şi nici nu erau indicii că ar fi consumat substanţe interzise.

Reprezentanţii liceului la care învăţa băiatul, au postat pe Facebook un mesaj şi o fotografie a acestuia.

"Cu durere în suflet vă anunţăm, că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în nefiinţă. Ştirea incredibilă ne-a străfulgerat pe toţi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz şi această durere! Marco, să te odihneşti în pace! Priveghiul are loc mâine la Casa funerară 'Denis şi Alex' de pe Calea Şagului. Înmormântarea va avea loc marţi ora 12.00 la cimitirul de pe Calea Buziaşului", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara.

