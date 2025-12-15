Ordinele de protecţie pentru victimele violenţei domestice sunt misiune imposibilă, aproape, pentru mulţi poliţişti. Emiterea lor durează opt ore în unele cazuri. În plus, există agenţi care nu izbutesc să explice victimelor de ce le ajută un astfel de ordin. Sub protecţia anonimatului, un poliţist a povestit pentru Observator cât de greu funcţionează sistemul care ar trebui să salveze vieţi.

În primele 10 luni ale anului, polițiștii au intervenit la peste 100.000 de cazuri de violență domestică. Doar 1 din 30 de agresori au fost monitorizaţi cu brăţară electronică, la cererea victimelor, pentru a-i descuraja să se mai apropie. Inclusiv angajaţi din sistem recunosc - unii agenţi sunt complet nepregătiţi.

"Mai de fiecare dată sunt chemați polițiști din timpul liber să îşi asiste colegii din serviciu la emiterea ordinelor de protecție în mediu rural", a mărturisti un poliţist pentru Observator.

Potrivit surselor Observator, intervenția într-un caz de violență domestică poate dura până la opt ore. Scrierea documentelor necesare şi audierile, examinările medico-legale, instalarea şi verificarea sistemului de monitorizare pot ocupa o tură întreagă a unui echipaj.

Articolul continuă după reclamă

"În cel mai scurt caz, formularul de evaluare a riscului se realizează în aproximativ 20 de minute. În situațiile puțin mai complexe, de exemplu când este vorba și despre alte victime sau copii, timpul poate să crească până la o oră", a mai spus poliţistul sub identitate protejată.

"Situația cea mai dificilă este în mediul rural, unde un singur echipaj trebuie să acopere chiar și 20 de localități. Asta înseamnă că, în tot acest timp, nu pot fi făcute două proceduri astfel de proceduri în același timp", a transmis reporterul Observator Bogdan Dinu.

Grav este că unii agenţi, care nu au fost bine instruiţi, greşesc procedura şi trebuie să o ia de la capăt.

"S-au făcut instruiri cu privire la modalitatea de completare a documentelor dar nu pot să spun acum că s-au făcut chiar traininguri. Legislația este foarte stufoasă și se modifică procedurile destul de des", a declarat Ion Stuparu, vicepreşedintele Sindicatului Poliţiştilor Europol.

În multe cazuri, victima nu cere ordin de protecție împotriva agresorului pentru că poliţiştii nu explică limpede procedura. La fel s-a întâmplat în cazul tinerei ucise în fața unei biserici din Teleorman, în faţa copilului său de doi ani. Femeia a înţeles că va trebui să poarte ea brăţara de monitorizare, nu agresorul.

"Când constata fondul de timp necesar a fi consumat pentru a îndeplini toți pașii procedurali refuză emiterea ordinelor de protecție provizorii", susţine poliţistul sub anonimat.

Conducerea Poliției Române îi contrazice, însă, pe agenţii din teren. Şefii spun că, în condiţii normale, un ordin de protecţie poate fi emis în cel mult o oră.

"Bugetul de timp suplimentar necesar parcurgerii tuturor activităților în cazurile de violență domestică este de 45 - 60 de minute, în condițiile în care evenimentul se desfășoară în parametrii normali (2-3 persoane implicate, fără probleme tehnice ale rețelei de telefonie, întocmirea documentelor se face în format electronic etc.)", se arată într-un comunicat IGPR.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰